「Save Lily」父母經勸喻提供DNA樣本　消息指測試證實Danny為親生 (更新)

一對港人父母宣稱約兩個月前在家誕下男嬰Danny，惟遲遲未向入境處提交DNA檢測報告證實血緣關係，涉疏忽照顧兒童被捕。兩人昨晚獲准保釋，再轉到入境處總部調查，在凌晨離開。兩人指是經勸喻後，自願提供基因樣本。消息指，DNA測試證實兩人是男嬰Danny的親生父母。

曾先生和關小姐凌晨離開將軍澳入境處總部，他們多謝傳媒和市民關注。曾先生指雖然被警方拘捕，但相信警方原意是想提供協助。他指警方在調查期間態度友善，勸喻他們提供基因樣本。現時由社署暫時照顧Danny，曾先生坦言：「分開咗，有啲擔心」，但相信現階段由社署照顧屬於安全安排。被問及日後會否安排Danny留港讀書，曾生回答視乎小朋友技能、意願和家人經濟能力。