的士超速撞車尾致兩乘客重傷　六旬司機認危駕判囚15個月

六旬的士司機前年在秀茂坪超速駕駛，撞上一輛穿梭巴士車尾，導致的士上的兩名乘客重傷，他今早(4日)在區域法院承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，被判入獄15個月及停牌兩年，另須自費完成駕駛改進課程。

被告吳達俊(67歲)，承認於2024年8月24日在秀茂坪順利邨道近燈柱附近，在道路上危險駕駛的士，引致姓馮男事主及姓高女事主身體受嚴重傷害。案情指，當晚被告在尖沙嘴東接載兩名乘客前往將軍澳，沿著行車線沿順利邨道向秀茂坪方向行駛時，嘗試由左二線轉線至左一線，惟被告沒有完成轉線，其車輛橫跨在兩條行車線中間行駛。當時一輛穿梭巴士停泊在左一線內，被告在沒有減速的情況下撞上穿梭巴士的右邊車尾，當時駕駛速度為每小時60公里。