的士超速撞車尾致兩乘客重傷　六旬司機認危駕判囚15個月

六旬的士司機前年在秀茂坪超速駕駛，撞上一輛穿梭巴士車尾，導致的士上的兩名乘客重傷，他今早(4日)在區域法院承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，被判入獄15個月及停牌兩年，另須自費完成駕駛改進課程。
被告吳達俊(67歲)，承認於2024年8月24日在秀茂坪順利邨道近燈柱附近，在道路上危險駕駛的士，引致姓馮男事主及姓高女事主身體受嚴重傷害。案情指，當晚被告在尖沙嘴東接載兩名乘客前往將軍澳，沿著行車線沿順利邨道向秀茂坪方向行駛時，嘗試由左二線轉線至左一線，惟被告沒有完成轉線，其車輛橫跨在兩條行車線中間行駛。當時一輛穿梭巴士停泊在左一線內，被告在沒有減速的情況下撞上穿梭巴士的右邊車尾，當時駕駛速度為每小時60公里。
乘客大叫才注意死車
意外中，該名男乘客受到創傷性腦損傷伴有複雜性面部骨折，肋骨、脊椎及右肩胛骨亦有多處骨折，須在深切治療部治理及接受手術，留院40日及獲發病假共82日。女乘客的左肩擦傷、右脛裂傷、左邊骶骨骨折，留院4日後出院。被告在警誡下承認，案發時無留意有死車停泊在順利邨道左一線，聽到車上兩名乘客大叫時，才注意到該車輛。
辯方求情指，被告自1987年開始以的士司機為職業謀生，行車記錄儀顯示被告在案發前的5分鐘內仍是正常駕駛，駕駛時沒有使用電話及電子產品，沒有播放音樂或開啟廣播頻道，亦沒有與他人交談，其雙手是放在軚盤之上，沒有做出令自己分心的行為，望法庭輕判。
駕駛行為低於合格駕駛者
法官練錦鴻判刑時指，行車紀錄儀顯示被告在案發前4秒仍以每小時60公里的速度行駛，高於該道路的車速上限。練官續指，被告當時在路中心行駛而沒有見到慢線有死車停泊，惟被告在駕駛的途中不時會有死車停泊路邊的情況，故被告非一時缺乏專注及判斷錯誤導致意外發生，更何況其駕駛速度高於法律上限，而被告危險駕駛的行為亦導致車上兩名乘客受頗嚴重的傷害，萬幸兩名事主沒有受到永久傷害。儘管被告並非故意為之，惟被告在轉線時理應觀察路面情況，其駕駛行為低於合格的駕駛者。
案件編號：DCCC433/2025