方大六位學者躋身全球首2%頂尖科學家　 校長張仁良金融範疇上榜

六位學者分別在金融、聲學、護理及社會工作等專業領域有傑出成就，並成功登上「終身影響力」全球排名，其中四名學者更同時獲列入「最近單一年度科學影響力排行榜」。其中梁以德在「聲學」入選；張仁良於「金融」；史學禮和王灝為均為「護理」；至於邱達民和徐明心則在「社會工作」範疇上榜。

聖方濟各大學今日(4日)宣布，該校有六位學者入選美國史丹福大學發布的「全球首 2%頂尖科學家」名單，涵蓋護理、社會工作、金融及聲學等範疇。入選名單的方大學者包括校長張仁良、梁以德、史學禮、王灝、邱達民以及徐明心。

張仁良：回應社會發展需要

方大校長張仁良表示，方大作為香港應用科學大學(應科大)的先驅，一直重視教研並重，並積極推動應用研究及知識轉移，鼓勵學者結合專業所長，回應社會發展需要；未來方大將繼續支持跨學科協作和高質量研究，推動更多具影響力的科研成果轉化落地，為社會發展作出貢獻。

張仁良指出，大學教育資助委員會轄下的研究資助局監察及評審小組成員到訪方大，肯定了其高質量研究成果。方大在2024/25年度共獲12個研究項目資助，總額超8,000萬港元，其中9個獲研資局支持，約達1,250萬港元，彰顯出其在應用研究的穩固實力。方大不僅匯聚資深與新進學者，近年更持續強化研究配套、拓展資源，並透過研究事務處與各學院研究中心及實驗室緊密合作，積極推動跨學科協作與應用研究，為科研成果的轉化奠定堅實基礎。