am專題｜維持完整家庭假象對子女如同「慢性藥」 安靜式離婚趨普遍 籲取共識保權益

「離婚」看似愈趨普遍，但當夫婦婚姻亮起紅燈，要妥善處理也非易事。近年不少夫婦因各種原因，選擇「安靜式離婚」，即有名無實的狀態；不過有律師提醒如長期分居或零交流而沒有辦理法律手續，弱勢一方日後可追溯的權益，或會隨時間而減少。更有家庭專家指出，維持完整家庭假象對孩子如同「慢性藥」，長期處於「冷暴力環」境的創傷未必低於正式離婚，建議情變家長應正視問題。 記者：羅庸軒 傳統婚姻以長久廝守為目標，但現今世代離婚不再等同失敗。本港前年離婚數字達18,938宗，為1991年的3倍，粗離婚率(即約每千人計算的比率)趨勢則從1991年的1.11升至2013年的3.1高位，隨後反覆升跌至前年的2.52。

雙方零交流 維持室友關係 除正式簽紙離婚外，國際近年流行「安靜式離婚」(quiet divorce)，即夫妻已無感情、同居不交流、分房睡、零親密接觸，僅維持「室友」或「交易型婚姻」關係等。專注處理家事及離婚個案的律師曹喬菱表示，這並非新現象，只是近期愈來愈多人確認雙方關係，卻因各種原因而未正式辦理離婚手續，如避免影響子女成長、個人有獨立經濟能力而不需要分對方家產、不想花時間處理法律程序，甚至要維持社會地位或名銜等。 曹喬菱舉例說，有打算離婚的父母明言，希望待子女完成人生重要的考試，甚至升讀大學後才正式辦理手續，減低對子女情緒衝擊，過往也有夫婦其中一方不欲爭奪撫養權，惟不想辦理手續和被瓜分資產，最終僅自行遷離單位。不過，曹喬菱提醒分居期間弱勢一方如被哄騙接受較低生活水平，日後對簿公堂時，法庭往往會以其最新及已降低的生活指數作為參考基準，導致弱勢方經濟權益受損，如贍養費水平。

倡簽署協議減少對簿公堂 現時法律規定申請離婚前3年內曾轉移資產的一方，有責任向法院證明沒有使伴侶分享較少資產的意圖，不過曹喬菱提醒如果雙方「安靜式離婚」超過3年始正式離婚，經濟較強的一方便有充足時間「做手腳」，另一方將難以追討。她表示，愈來愈多伴侶在「安靜式離婚」初期，主動諮詢律師並簽署不能凌駕法律的婚後協議或分居協議，預先就資產分配和子女安排取得共識，真正的靜靜地結束婚姻關係。 即使安靜式離婚或能預先解決資產問題，但對子女成長仍會造成一定影響。香港小童群益會「家兒牽」共享親職支援中心服務總監林慧儀指，子女對家庭氣氛極為敏銳，猶如「雷達」般捕捉到父母之間的負面訊號。她以癌症治療比喻同住但無情感交流的安靜式離婚，形容做法如同「慢性藥」，父母雖試圖維持家庭完整的假象，但內裡的「冷暴力」卻像腫瘤惡化，例如子女要在缺乏安全感的環境下，常被迫成為父母間的傳聲筒甚至變得早熟。

父母理性處理 免子女捲漩渦 相比之下，如夫婦能積極處理問題並和平分開，子女通常能在一至兩年內適應新生活。林慧儀強調，父母應具備「療癒自己」的空間，避免在子女面前爆發衝突，「佢搞唔掂自己，其實係好難處理third party(第三方)，即係小朋友。」對於決意分開的家庭，她建議利用家事調解代替法律對簿公堂，避免子女捲入爭奪戰的漩渦，向子女交代離婚消息時亦不應盲目等待特定年齡，如待公開試完結後，而應視乎子女理解能力，用適當語言傳遞「父母即使分開，依然愛你」的正面訊息，並盡力維持原有生活日常。