DNA測試確認具親子關係 Danny父母感謝市民關注 稱「對未來有信心」

一對港人父母宣稱約兩個月前在家誕下男嬰Danny，惟遲遲未向入境處提交DNA檢測報告，以證實其血緣關係和領取出世紙，涉疏忽照顧兒童被捕。兩人日前被捕後並提供的DNA樣本，經測試後證實與男嬰Danny具血緣關係。父母兩人表示感謝市民留意，稱會到入境處為Danny辦理出生登記手續。入境處則表示，在確定個案無可疑後，會依法為該嬰兒完成出生登記手續。
兩人前日深夜獲准保釋候查，男嬰父親曾先生表示，當局建議他們簽署聲明書，可能將其抽取的DNA樣本送到瑞典，以證明跟二女Lily的血緣關係，再作跟進。他認為，警察逮捕他們原意是好的，且態度亦很友善，「雖然涉及調查，實質係幫助我們」。現時兩人希望可探望正被社署看管的幼子，而他們亦要再與社工聯絡，以接受家訪及調查。
至於男嬰母親關小姐則說，多年來在不同國家都被誣衊，「但今次我的心是最安穩。多謝香港市民的留意，所以我們對此事是有信心」；稱會到入境處為Danny處理出生登記手續。
入境處：無可疑後完成出生登記
入境處表示，會繼續透過不同渠道蒐集資料及證據，包括基因測試報告及其他相關證據，以核查男嬰是否在港出生及其他出生登記所需資料。在確定個案無可疑後，會依法為該嬰兒完成出生登記手續。
至於被瑞典政府強制接管、該對男女聲稱的四歲女兒Lily，入境處已聯絡外交部駐港特派員公署、中國駐瑞典大使館及特區政府駐倫敦經貿辦，並正向瑞典當局了解情況，包括該名女童在當地的身份，以及她被接管後的後續安排。處方指，會繼續與公署、大使館及經貿辦保持聯繫，並視乎瑞典當局回覆作適當跟進。
陳文宜：確保男嬰得到最妥善照顧
社福界立法會議員陳文宜指，最新的DNA化驗結果已證實相關血緣關係；她強調，現階段當務之急是確保男嬰得到最妥善的照顧，相信政府後續的監護安排會以兒童福祉及相關法例規定為依歸，作出妥善部署，而本地社福界亦已準備就緒，隨時為有需要的家庭提供支援。