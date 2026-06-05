DNA測試確認具親子關係 Danny父母感謝市民關注 稱「對未來有信心」

一對港人父母宣稱約兩個月前在家誕下男嬰Danny，惟遲遲未向入境處提交DNA檢測報告，以證實其血緣關係和領取出世紙，涉疏忽照顧兒童被捕。兩人日前被捕後並提供的DNA樣本，經測試後證實與男嬰Danny具血緣關係。父母兩人表示感謝市民留意，稱會到入境處為Danny辦理出生登記手續。入境處則表示，在確定個案無可疑後，會依法為該嬰兒完成出生登記手續。

兩人前日深夜獲准保釋候查，男嬰父親曾先生表示，當局建議他們簽署聲明書，可能將其抽取的DNA樣本送到瑞典，以證明跟二女Lily的血緣關係，再作跟進。他認為，警察逮捕他們原意是好的，且態度亦很友善，「雖然涉及調查，實質係幫助我們」。現時兩人希望可探望正被社署看管的幼子，而他們亦要再與社工聯絡，以接受家訪及調查。