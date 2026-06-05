總結中亞兩國訪問非常成功 李家超︰簽96合作協議備忘

行政長官李家超率領來自香港加內地商貿代表團，展開烏茲別克訪問行程，與當地領導人、官員和企業代表會面。李家超昨總結中亞兩國行程時表示，今次訪問成功，達到八大成果，並與哈薩克和烏茲別克合共達成96份合作協議及備忘錄，其中涉及具體金額的項目，總值超過16.5億美元。
李家超香港時間昨晚在烏茲別克會見傳媒時表示，感謝烏茲別克政府高規格接待，先後與烏茲別克總統及總理會面；又透露烏茲別克政府同意在港設立總領事館。
他表示，今次訪問，香港與哈薩克和烏茲別克合共達成96份合作協議及備忘錄，其中15份由特區政府分別與兩國政府簽訂，涵蓋商務、教育及發展項目等。政府層面以外，與兩國共達成81份合作協議及備忘錄，則涉及經貿、投資、金融、科技及航空等範疇。
同意互免簽證逗留期限定為30日
李家超說，特區政府與哈薩克和烏茲別克政府將就全面性避免雙重課稅協定展開磋商；同意就雙邊促進和保護投資協定展開談判，並盡快落實協定。香港海關與烏茲別克斯坦海關亦會展開「認可經濟營運商」互認安排，以便利清關。特區政府亦與兩個國家達成共識，同意將互免簽證逗留期限定為30日，並會盡快落實安排。
他認為，落實互免簽證安排可促進兩地交流，帶動旅遊、留學及商貿合作發展，為雙方長遠經貿往來和合作奠定良好基礎，亦有助香港拓展中亞新興市場。
李家超又表示，今次是特區政府「內地企業出海專班」成立後，首次由他率領香港與內地企業外訪，兩者相輔相成，發揮「一加一大於二」的作用。他指，此行有三個目的，包括進一步開拓新興市場，為推動長遠經貿發展奠定基礎；加強政府之間的關係，推進更緊密合作；以及構建樞紐對樞紐的合作模式。代表團在兩國出席逾20場活動，考察了多個金融、創科、基建項目。