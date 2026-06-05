總結中亞兩國訪問非常成功 李家超︰簽96合作協議備忘

行政長官李家超率領來自香港加內地商貿代表團，展開烏茲別克訪問行程，與當地領導人、官員和企業代表會面。李家超昨總結中亞兩國行程時表示，今次訪問成功，達到八大成果，並與哈薩克和烏茲別克合共達成96份合作協議及備忘錄，其中涉及具體金額的項目，總值超過16.5億美元。

李家超香港時間昨晚在烏茲別克會見傳媒時表示，感謝烏茲別克政府高規格接待，先後與烏茲別克總統及總理會面；又透露烏茲別克政府同意在港設立總領事館。

他表示，今次訪問，香港與哈薩克和烏茲別克合共達成96份合作協議及備忘錄，其中15份由特區政府分別與兩國政府簽訂，涵蓋商務、教育及發展項目等。政府層面以外，與兩國共達成81份合作協議及備忘錄，則涉及經貿、投資、金融、科技及航空等範疇。