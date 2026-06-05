兩蚊兩折｜孫玉菡：限乘方案每年節省數十萬元不划算　不推動每月限乘240程方案

孫玉菡表示「兩蚊兩折」新安排至今運作順暢。不過他期間接獲一些殘疾人士來信，對於原本明年7月實施的限乘240程方案表達關注。他們指出部分殘疾人士需要比一般人轉車更多次，才能到達同樣目的地，也有一些殘疾人士需要年長照顧者陪同，才能上班、上課。對他們來說，每月240程未必足夠。

長者及殘疾人士二元乘車優惠計劃，今年4月3日改為「兩蚊兩折」。勞工及福利局局長孫玉菡宣布，不推動每月限乘240程的第二階段方案。

系統更新及測試開支不划算

局方審視「兩蚊兩折」實施後的最新數據，發現由去年5月至今年4月，每月平均只有約450名受惠人士乘搭超過240程，在約270萬名受惠總人數之中可謂微不足道。在上述450人中，約22%為合資格殘疾人士。孫玉菡指出每月乘車超過240程的只有數百人，實施限程方案每年可節省約幾十萬元公帑，但系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，並不划算。

雖然大部分受惠人士不會每月乘車超過240程，但孫玉菡關注限程方案難免會使大家，尤其是長者擔心超過限制，部分人士或會因而不時檢查剩餘優惠車程，徒添心理負擔。綜合考慮，局方決定不會推行限程方案，希望所有合資格殘疾人士及長者安心使用二元優惠計劃，做個精明乘客，避免「長車短搭」，開心出行，融入社會。