酒店食「霸王餐」及損壞終端機　澳籍男判緩刑18個月兼罰款2000元

一名澳洲籍男子涉於港島及尖沙咀多間餐廳食逾2,000元「霸王餐」，案件今日(5日)於東區裁判法院判刑。主任裁判官張志偉留意到被告早前已因同類事件被起訴，該案亦以罰款了事，考慮到案件嚴重性，而且被告持續地無付款，最終判囚6星期，緩刑18個月，以及罰款2,000元，另須就涉案手機等賠償共逾1.2萬元。

被告MONKIVITCH Samuel Anthony(50歲)，承認不付款而離去及刑事損壞等6罪，指他於4月24日、5月4日、5月5日，分別4度在中環「瓊天食堂」、太古廣場港島香格里拉大酒店7樓「CafeToo」、灣仔「一遊」，及尖沙咀九龍香格里拉酒店M層「Cafe Kool」，明知須為價值合共2,039港元的餐費及自助餐餐費付款，或明知被預期須為該等服務即場付款，而不誠實地從上述餐廳離去，並無如所須般或被預期般付款，意圖逃避支付應付的款項。