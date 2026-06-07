雙非兒腦癱案研訊　控辯雙方完成結案陳詞　押後至7月5日裁決

醫務委員會重啟一宗發生於16年前、懷疑因醫療事故引致男嬰腦癱的投訴個案，涉事醫生薛守智被指在男嬰首次癲癇發作時，未有進行所有必要及及時的檢查，涉嫌構成專業失當。控辯雙方於今日(7日)完成結案陳詞。委員會研訊小組表示，需時討論裁決結果及撰寫判詞，押後至7月5日宣判。 代表醫委會秘書處的資深大律師呂世杰指，本港《醫生註冊條例》並無明文訂定「專業行為失當」的定義，亦未表明專業失當與事故的嚴重性掛鉤；參考過往案例，在香港只要證實醫生存在疏忽，無論情節嚴重與否，皆已構成專業失當。呂世杰提到，男嬰當時出現的「濁奶」與癲癇病徵高度相似，薛守智理應警惕病人面對更嚴重疾病的潛在風險，絕不能盲目依賴護士的轉述作判斷。鑑於新生兒病情瞬息萬變，薛守智本應立即趕回醫院親自檢查，但他卻選擇繼續留在家中睡覺，此舉已屬嚴重失職。

批評供詞「荒謬」 呂世杰更批評薛守智的供詞「荒謬」、「得把口」，是一名企圖把握機會增潤證據的「機會主義者」；在作供時，言之鑿鑿地聲稱當值護士何姑娘從未通知他男嬰有抽筋跡象；然而，根據事後薛守智與男嬰父親黎遠建及家屬會面時的錄音紀錄，薛守智當年曾親口承認，何姑娘在電話中確實有告訴他「佢（男嬰）好似想抽筋」，其庭上供詞與當年錄音存在巨大矛盾。 呂世杰認為，何姑娘的證供與當時的醫療記錄最為吻合，且她若非察覺到危急情況，絕不可能在凌晨時分致電醫生求助，因此辯方指控護士故意隱瞞病情的說法完全不合情理，促請委員會全盤拒絕接納薛守智前後矛盾的證供。

涉事醫生代表律師：被告行為顯然未達專業失當門檻 涉事醫生薛守智的代表大律師石善明在結案陳詞則表示，醫委會代表律師錯誤將舉證責任加諸被告身上，並直指控方指控被告行為「摧毀病人一生」的說法根本是「事後孔明」，強調評估醫生是否專業失當，理應基於其行為性質，而非行為所帶來的後果。 對於控方提出「醫生應考慮最差可能性並即時採取措施」的觀點，石善明反駁有關說法過於死板。他解釋，若醫生將初步診斷的所有嚴重可能性一律付諸行動，將迫使病人接受大量非必要的測試，不僅會轉嫁成公私營醫療的沉重財政支出，更會引發病人不必要的恐慌，嚴重有損公眾利益。

石善明續指，事發時男嬰僅出現了一次新生兒癲癇發作，事前亦無腦膜炎病徵，被告因而診斷男嬰最有可能是「濁奶」，並隨即指示護士暫停餵奶。他強調，「濁奶」若不即時處理，同樣具有致命或導致腦部損壞的嚴重風險，因此醫生在臨床上的錯誤判斷，或未有全面應對所有可能性，絕不等同於專業行為失當。 他認為，裁定專業失當的法律標準極高，必須涉及嚴重疏忽，並證明醫生是蓄意偏離指引、罔顧病人權益，而被告的行為顯然未達相關門檻。最後，石善明亦質疑涉事護士的證供不可信，直言若男嬰早在凌晨3時半已出現抽搐，護士絕不可能相隔一小時才通知醫生，其證供邏輯存在明顯漏洞。