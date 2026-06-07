世界盃｜民青局啟動抗賭波宣傳　麥美娟鼓勵市民建立無賭博生活習慣

世界盃即將開幕，民青局與平和基金合辦的「全港抗賭波推廣及公眾教育計劃」於今日(7日)正式啟動，旨在世界盃賽事期間，全面提高市民對沉迷賭博引致成癮風險的認知，並積極向社會大眾宣揚健康無賭的信息。民青局局長麥美娟在出席活動致辭時強調，政府一貫的政策是不鼓勵賭博，並正以執法打擊非法博彩、公眾教育宣傳，以及提供輔導支援等多管齊下的方式，全力緩減賭博帶來的社會問題。她指出，足球本身是一項有益身心的體育活動，呼籲市民在觀賞世界盃精彩賽事時，謹記要做個理性且負責任的球迷，為自己與家人建立無賭的健康生活。

麥美娟更提醒市民，向非法博彩網站投注等參與非法賭博的行為均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款五萬元及監禁九個月。她補充指，除了傳統賭波外，市面上部分帶有「以小博大」元素的博彩遊戲同樣容易令人沉迷，青少年對此更要提高警覺；平和基金未來將加強在網上及傳統媒體的宣傳規模，協助市民遠離成癮陷阱。

全港性的抗賭宣傳項目

為將抗賭信息傳遞至社區每個角落，平和基金將推出一連串全港性的宣傳項目，包括今日率先登場的抗賭足球同樂日及專題展覽。現場更特別設置了多款以足球為主題的互動遊戲，並設「睇波唔賭波 一世無坎坷」口號，讓市民在盡情享受足球樂趣的同時，深刻吸收抗賭資訊。

另外，由平和基金贊助、東華三院平和坊營運的流動宣傳車「抗賭平和號」將展開全港巡迴，深入多個地區及學校，透過多媒體展覽與互動遊戲宣傳沉迷賭博的禍害。與此同時，四間獲基金資助的戒賭輔導中心亦會全方位升級服務。各大中心除了會延長服務時間以接聽平和基金戒賭熱線(183 4633)並緊密跟進網上求助個案外，亦會舉辦更多社區外展活動，確保有需要的人士能得到最及時、最適切的專業協助。