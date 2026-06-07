天水圍茶皇殿下月結業控訴業主「過橋抽板」　領展反駁完約逾半年仍未交還舖位

連鎖酒樓茶皇殿位於天水圍天耀商場的分店，將於下月10日結業，該店張貼告示公布消息的同時，批評業主領展在疫情過後及人流恢復後隨即「過橋抽板」，無故中斷商場冷氣，因此決定不再妥協，把資源轉到能提供合理用餐體驗的地方。不過，領展指茶皇殿天耀廣場的租約早於去年11月屆滿，惟商戶未有在限期前交還舖位及拖欠多月租金，現已循法律途徑申請收回該舖位，換言之迄今已約滿超過半年。

天水圍茶皇殿上周五張貼告示指將於下月10日結業，然後以大篇幅批評業主。內容提到，茶皇殿在2019年至疫情期間營商環境最惡劣、招租極度困難的「存亡之秋」，「義無反顧」選擇在最艱難的日子進駐，可時業主在疫情過後、人流恢復時，「大業主隨即過橋抽板、趕盡殺絕！」更指業主近年無故長期中斷商場冷氣系統，令室內儼如焗爐，形容這些為業主的無良營商手法。告示指出，茶皇殿經審慎評估後決定不再妥協，日後會集中資源到能提供穩定、舒適和合理用餐體驗的地方。

對於「過橋抽板」等指控，領展就有另一種說法。領展發言人回覆《am730》時透露，該分店的租約去年11月6日已屆滿，領展早於去年7月已通知對方不擬續約，並多次致函要求約滿日或之前騰空、還原及交還舖位。由於該商戶已欠交多月租金、管理服務費及其他相關費用，亦未有於限期前交還舖位，已構成非法侵佔及逾期佔用，領展已循法律途徑申請收回該舖位，避免該商戶繼續濫用現有服務及設施，保障物業權益。

資料顯示，新派粵菜酒樓茶皇殿主打平價點心、海鮮與片皮鴨等招牌菜，除天水圍外亦在旺角、油塘、何文田、啟德、土瓜灣、荃灣等地設有分店。