車Cam直擊｜屯門公路私家車飛越路壆猛撼七人車　警揭事發前涉非法賽車　34歲司機被捕（更新）

一輛私家車在屯門公路往九龍方向失事，越過路壆直撞對面線一輛七人車。(網上片段截圖)

屯門公路發生交通意外。周日晚上9時許，一輛七人車沿屯門公路往屯門方向行駛，在駛至近黃金海岸時，遭對面線往九龍方向一輛突然失控的Audi私家車，跨過路中石壆迎面撞到。事後Audi私家車車頭冒出火光、右前轆飛脫、安全氣袋彈出，捱撞七人車則車頭嚴重損毀，地面留有大量碎片。車禍中共有4名男司機受傷，Audi司機頸、腰及雙腳痛，七人車司機手腳擦傷，另外兩車司機分別頸、腰痛及頭暈，全部被送往屯門醫院治理，送院時清醒。4名司機均通過酒精呼氣測試。消息指，涉事34歲姓楊的Audi男司機，涉嫌危險駕駛被捕。警方已檢取相關車輛的行車紀錄儀片段調查。案件現由新界北總區交通部意外調查組第4隊跟進。

警方繼較早時以涉嫌危險駕駛，拘捕Audi的34歲姓楊男司機後，今晚（8日）再表示，經進一步翻查行車記錄儀及閉路電視片段，發現楊男在意外前，與另一私家車非法賽車。人員遂於今日下午5時在西區，拘捕該車的35歲姓譚男司機，涉嫌危險駕駛及非法賽車；楊男亦涉非法賽車被捕，已獲准保釋候查。

往屯門方向多輛車見狀已急煞

事後網上流傳多段事發一刻車Cam片段，可見往九龍方向的Audi私家車在快線行駛期間，突然失控如炮彈般衝上路中石壆，撞斷燈柱後再飛越對面行車線。同一時間，往屯門方向多輛車見狀已及時急煞，未料當中的七人車仍遭猛撞，兩車其後橫亘在屯門公路往屯門方向。

運輸署晚上10時許表示，較早前因交通意外而封閉的屯門公路往九龍方向近黃金海岸部分行車線已經解封，但往元朗方向近黃金海岸的部分行車線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。晚上10時許，屯門公路往元朗方向車龍龍尾已到屯門公路巴士轉乘站，上址交通繁忙。