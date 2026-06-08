明愛實習醫生涉擅自照X光 醫管局︰採取紀律處分

有人早上在社交媒體帖文顯示，一名公立醫院實習醫生涉嫌擅自照X光。醫管局表示，明愛醫院在知悉社交媒體一則涉及實習醫生的貼文後，即時展開調查及跟進，並向涉事的醫護人員了解；經初步調查後證實，涉事實習醫生的行為並不恰當，並會按既定人事程序，向有關實習醫生及另一名涉事的駐院醫生採取紀律處分。

醫管局指，明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室，配備輻射警告燈與告示、流動鉛屏風及智能咭出入管制系統等。在事件中操作儀器的一名駐院醫生，證實擁有認可輻射儀器牌照。在有關X光室進行輻射監測及檢視設備的安全性，結果顯示公眾及辦公範圍均符合輻射安全標準，整體安全及服務均沒有受影響。