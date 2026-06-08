明愛實習醫生涉擅自照X光 醫管局︰採取紀律處分

有人早上在社交媒體帖文顯示，一名公立醫院實習醫生涉嫌擅自照X光。醫管局表示，明愛醫院在知悉社交媒體一則涉及實習醫生的貼文後，即時展開調查及跟進，並向涉事的醫護人員了解；經初步調查後證實，涉事實習醫生的行為並不恰當，並會按既定人事程序，向有關實習醫生及另一名涉事的駐院醫生採取紀律處分。
醫管局指，明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室，配備輻射警告燈與告示、流動鉛屏風及智能咭出入管制系統等。在事件中操作儀器的一名駐院醫生，證實擁有認可輻射儀器牌照。在有關X光室進行輻射監測及檢視設備的安全性，結果顯示公眾及辦公範圍均符合輻射安全標準，整體安全及服務均沒有受影響。
醫管局發言人強調，醫院的醫療設備，只可用於獲授權的臨床服務，所有員工均嚴禁於辦公或工餘時間擅自使用醫療儀器或設備作個人用途。
網傳該名實習醫生在律敦治醫院實習期間，涉要求另一醫生「跨院代診」。醫管局說，院方經調查確認，事件中病人服務並未受到影響，又指醫院對該名實習醫生的任何不當行為絕不容忍，上級已於事發後嚴正告誡該實習醫生，並會密切監察其餘下於院內的實習工作，確保工作表現必須符合專業標準，強調會嚴肅跟進事件，並按既定人事程序處理。