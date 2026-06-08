信和夥同城大推出「蠔創探索」教育計劃　鼓勵公眾參與海洋修復

每年6月8日為聯合國訂定的「世界海洋日」，旨在喚起公眾對海洋保育的關注。為響應此理念，並推動生態優化及海洋教育，信和集團聯同香港城市大學推出「蠔創探索」教育計劃，以蠔礁修復為主題，結合科研、科技與實踐，透過體驗式學習，讓參加者認識海洋生態及修復工作的實際意義。

約300組由參加者親手製作的蠔殼串，已於黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會的遊艇碼頭進行實地投放，作為蠔礁修復及相關教育活動的實踐場景。城大將於明年首季在該水域進行後續生物多樣性調查，評估物種豐富度及生物量變化，為項目的生態效益提供科學參考。