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出版：2026-Jun-08 16:30
更新：2026-Jun-08 16:30

信和夥同城大推出「蠔創探索」教育計劃　鼓勵公眾參與海洋修復

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學生實地觀察蠔殼串的投放過程。

學生實地觀察蠔殼串的投放過程。

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每年6月8日為聯合國訂定的「世界海洋日」，旨在喚起公眾對海洋保育的關注。為響應此理念，並推動生態優化及海洋教育，信和集團聯同香港城市大學推出「蠔創探索」教育計劃，以蠔礁修復為主題，結合科研、科技與實踐，透過體驗式學習，讓參加者認識海洋生態及修復工作的實際意義。

300組由參加者親手製作的蠔殼串，已於黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會的遊艇碼頭進行實地投放，作為蠔礁修復及相關教育活動的實踐場景。城大將於明年首季在該水域進行後續生物多樣性調查，評估物種豐富度及生物量變化，為項目的生態效益提供科學參考。

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港灣學校校長Jadis Blurton博士、信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華女士、城大副校長（研究）兼海洋環境健康全國重點實驗室主任梁美儀教授及黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會區域總經理胡思朗先生，與港灣學校學生投放蠔殼串，了解蠔礁修復的實際應用。 參加者於「蠔創探索」工作坊，以動手實踐的方式探索蠔礁生態。 參加者於「蠔創探索」工作坊，以動手實踐的方式探索蠔礁生態。 本地科技初創企業運用虛擬實境技術，提升學習趣味及參與度。 本地科技初創企業運用虛擬實境技術，提升學習趣味及參與度。 於黃金海岸遊艇碼頭投放約300組蠔殼串，作為蠔礁修復教育的實踐場景。 於黃金海岸遊艇碼頭投放約300組蠔殼串，作為蠔礁修復教育的實踐場景。

城大副校長（研究）兼海洋環境健康全國重點實驗室主任梁美儀教授表示，香港目前約有16%的海岸線為人工化海堤。在人工化海堤放置蠔殼串是「「以自然為本」的方法，能有效提升海洋生物多樣性及生態功能。研究團隊將對蠔殼串進行生態調查及監測，分析其生物多樣性及生態功能。

除製作及投放蠔殼串外，此計劃亦於「信和創意研發室」舉辦一系列STEAM教育工作坊，透過講座、生物展示及物種辨識等環節，由城大專業團隊講解蠔礁生態與海洋修復的關係。「信和創意研發室」更引入本地科技初創企業THEBOOTH.AIVOTANIC，分別運用其開發的AI智能講解及虛擬實境技術作為輔助教學工具，提升學習趣味及參與度。不少參加者在活動過程中主動提問及討論，展現對海洋環境的關心。計劃至今已吸引近1,000名中小學生、黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會與Sino Club會員，以及集團員工參與。

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