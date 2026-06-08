信和夥同城大推出「蠔創探索」教育計劃　鼓勵公眾參與海洋修復

每年6月8日為聯合國訂定的「世界海洋日」，旨在喚起公眾對海洋保育的關注。為響應此理念，並推動生態優化及海洋教育，信和集團聯同香港城市大學推出「蠔創探索」教育計劃，以蠔礁修復為主題，結合科研、科技與實踐，透過體驗式學習，讓參加者認識海洋生態及修復工作的實際意義。
約300組由參加者親手製作的蠔殼串，已於黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會的遊艇碼頭進行實地投放，作為蠔礁修復及相關教育活動的實踐場景。城大將於明年首季在該水域進行後續生物多樣性調查，評估物種豐富度及生物量變化，為項目的生態效益提供科學參考。
城大副校長（研究）兼海洋環境健康全國重點實驗室主任梁美儀教授表示，香港目前約有16%的海岸線為人工化海堤。在人工化海堤放置蠔殼串是「「以自然為本」的方法，能有效提升海洋生物多樣性及生態功能。研究團隊將對蠔殼串進行生態調查及監測，分析其生物多樣性及生態功能。
除製作及投放蠔殼串外，此計劃亦於「信和創意研發室」舉辦一系列STEAM教育工作坊，透過講座、生物展示及物種辨識等環節，由城大專業團隊講解蠔礁生態與海洋修復的關係。「信和創意研發室」更引入本地科技初創企業THEBOOTH.AI及VOTANIC，分別運用其開發的AI智能講解及虛擬實境技術作為輔助教學工具，提升學習趣味及參與度。不少參加者在活動過程中主動提問及討論，展現對海洋環境的關心。計劃至今已吸引近1,000名中小學生、黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會與Sino Club會員，以及集團員工參與。