荃灣中心停電｜總掣房故障致一期5廈連商場大停電　近千戶無水電

在晚上暴雨期間，有一名老婦因身體不適需要送院治理。署理荃灣民政事務專員張澤豪表示，停電事件亦影響一間殘疾院舍，已經聯絡社會福利署跟進，中電已安排後備電源提供最基本電力供應，院舍暫時沒有供電問題，需要使用醫療儀器的院友亦已獲適當安排。荃灣民政事務處已開放轄下4個社區會堂，供有需要居民暫住，康文署亦已開放荃景圍體育館作臨時庇護中心。

有商戶稱兩日前已電力不穩

事發後，保安局的緊急事故監察及支援中心已經啟動和運作，水務署亦已在場設置16個水箱及增長兩架水車到場，方便居民和商戶取用臨時食水。

有居北京樓中層的街坊指，同住家人今日已通知單位停水停電，曾致電管理處「打極都唔通」，後來在其他街坊口中才知悉有電力設施曾有火警，因家人是長者及停電後沒有升降機，加上落樓後又不知去何處，故選擇留守家中。她指，雖然政府開放庇護中心，但因家人拒絕離家，她考慮買少許食物再爬樓梯回家倍伴。她並笑言幸好近日下雨、溫度較前兩日低，「晚上瞓覺無冷氣都忍到，但無水涼沖就慘啲，同無電、手機電要慳住用，依家最希望唔好真係等到明天(周二)才有返水電。」商場商戶許小姐就提到，兩日前已出現電力不穩情況，事後需要把雪櫃移到附近未受影響的商場，又稱「跳掣」當刻很多街坊都抱怨「有冇搞錯，突然停電」。