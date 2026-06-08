七成睡眠窒息症患者測試前未察覺　醫生︰不及時介入易有中風心臟病

健康教育基金會聯同徽馨醫療慈善基金會推動的「睡眠質素健康檢查計劃」，今日公布結果，研究顯示，67.1%受測者確診患有不同程度的睡眠窒息症，當中72.6%患者在參與測試前並未察覺有睡眠窒息症。基金指，結果反映公眾對睡眠窒息症的認知及警覺性明顯不足，延誤診治情況普遍。

睡眠窒息症是一種常見睡眠障礙，指患者在睡眠中呼吸暫停或頻率減弱逾10秒，導致腦部與身體短暫缺氧。若長期未經治療，缺氧狀態會顯著增加患上高血壓、心律不整、中風及心肌梗塞的風險，嚴重時甚至可能引致猝死。但部分患者未察覺已患病，認為只是有鼻鼾。