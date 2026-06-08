七成睡眠窒息症患者測試前未察覺　醫生︰不及時介入易有中風心臟病

健康教育基金會聯同徽馨醫療慈善基金會推動的「睡眠質素健康檢查計劃」，今日公布結果，研究顯示，67.1%受測者確診患有不同程度的睡眠窒息症，當中72.6%患者在參與測試前並未察覺有睡眠窒息症。基金指，結果反映公眾對睡眠窒息症的認知及警覺性明顯不足，延誤診治情況普遍。
睡眠窒息症是一種常見睡眠障礙，指患者在睡眠中呼吸暫停或頻率減弱逾10秒，導致腦部與身體短暫缺氧。若長期未經治療，缺氧狀態會顯著增加患上高血壓、心律不整、中風及心肌梗塞的風險，嚴重時甚至可能引致猝死。但部分患者未察覺已患病，認為只是有鼻鼾。
耳鼻喉科專科醫生邱騏驄指出，不少人對打鼻鼾掉以輕心，甚至與伴侶分房睡或佩戴耳塞方式「應對」，實際上鼻鼾往往是睡眠窒息症的重要徵狀之一。他表示，睡眠窒息症主要分為阻塞性、中樞性及混合性，其中超過90%屬阻塞性，與鼻腔、上呼吸道或骨骼結構問題有關。他強調，睡眠窒息症不僅影響睡眠質素，亦與心臟病、中風、心臟衰竭及糖尿病等多種疾病風險上升有關。一旦出現鼻鼾或其他可疑症狀，應盡早求醫。
睡眠窒息症並非成年人專利
牙科醫生陳澔賢則提醒，睡眠窒息症並非成年人專利，小朋友或受影響。他補充，睡眠對大腦發展及身體修復至為關鍵，兒童長期睡眠受阻，可能阻礙正常發育。陳澔賢續稱，部分患者下頜天生後縮，睡覺時易壓迫氣管。牙科治療可協助將下頜向前拉開，兒童亦可考慮箍牙改善。
中醫師：與「痰」及氣血運行不暢有關
中醫角度亦有治療方法，註冊中醫師佘曉怡表示，臨床上不少求診的失眠患者，經深入了解後發現與睡眠窒息症有密切關係。她指，從中醫角度，相關問題與「痰」及氣血運行不暢有關，特別在夜間氣血循環減慢時，容易加劇呼吸道阻塞情況。她指出，中醫可按個人體質進行調理，例如改善鼻塞、調整氣血運行等，有患者經持續治療約半年至九個月後，症狀可有所改善。