西貢東壩破邊洲逼爆 政府研實名制預約分流

環境及生態局表示，在剛過去的內地黃金周，個別日子破邊洲路段遊客人數已達到承載量上限，加上為免山徑過度損耗，當局擬進一步加強西貢東壩破邊洲路段人流管理措施，包括擬引入預約制，將遊客分流至一日中的不同時段，並收集數據及檢視實施成效。當局亦擬將橋咀東西兩側的珊瑚區(包括連島沙洲)指定為海岸公園，面積約63公頃，加強保障與管理該帶生態。

近年訪港旅客轉趨深度遊，部分郊區景點深受歡迎，熱門日子更出現迫爆情況。環境及生態局透露，漁護署研究在郊遊熱點引入預約制度，正研究於破邊洲率先試行，並考慮加入抽籤及實名制，避免有人借機炒籌。

昨日在立法會研究「生態+旅遊」事宜小組上，有議員關注預約制如何避免「炒籌」，建議可引入抽籤制度；同時要避免有人取得名額但最終無現身的情況，可考慮採取按金制，旅客完成行程後可退還按金。出席會議的環境及生態局副局長黃淑嫻表示，在破邊洲試行預約制是試驗性質，遊人更須實名登記，相信已可避免「炒籌」；至於議員提及抽籤亦屬很好的建議。她又指，因考慮推行實名制，若有預約人士未有按時出現，當局亦會記錄在案，日後會適當處理。

黃淑嫻指出，現時東壩觀景台在繁忙時間，有需要時會採取臨時人流管理措施，若日後推行預約制，市民成功預約後按時到訪，有助更有效管理人流，並令遊人對行程有更合理期望。

有議員關注生態旅遊長期面對生態破壞、無牌經營等問題，建議設官方認可生態旅行團，相信可加強管理。旅遊事務助理專員陸玉珊指，旅監局正研究專項專牌工作，設官方認可的生態旅遊社及行程，日後會與漁護署合作推展相關安排。