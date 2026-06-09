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出版：2026-Jun-09 08:48
更新：2026-Jun-09 08:48

青衣運鋰電池貨櫃車冒煙　撲救期間爆出火球幸無人傷(有片)

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青衣運鋰電池貨櫃車冒煙，撲救期間爆出火球幸無人傷。(IG/leung._.kwok)

青衣運鋰電池貨櫃車冒煙，撲救期間爆出火球幸無人傷。(IG/leung._.kwok)

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青衣發生貨櫃爆炸意外。網上流傳一段長約半分鐘的影片顯示，多名身穿黃金戰衣的消防員，正對一輛運載鋰電池的貨櫃車尾灌救期間，貨櫃突然噴出火球，消防人員迅速後撤避險，幸全案無人受傷。

其後有火球噴出直撲多名消防員，並傳出巨響。(IG/leung._.kwok) 其後有火球噴出直撲多名消防員，並傳出巨響。(IG/leung._.kwok) 消防員隨即後退暫避，一輛途經貨車亦緊急刹停。(IG/leung._.kwok)

事發於昨日(8日)下午1時許，一輛運載鋰電池的貨櫃車駛至青衣路近一油站時，車廂冒出濃煙，司機隨即停車報警。消防到場，多名消防員穿著黃金戰衣圍在車尾射水撲救，濃煙不斷從貨櫃縫隙飄出，其後有火球噴出直撲多名消防員，並傳出巨響，消防員隨即後退暫避，一輛途經貨車亦緊急刹停，片段在此結束。消防最終成功將火撲滅，意外中無人受傷

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