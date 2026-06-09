黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月　申上訴期間保釋獲批

天馬影視前主席、商人黃栢鳴（藝名黃百鳴）於2017年涉慫使胞妹購入公司股票，就天馬影視（現稱傳遞娛樂）的股份內幕交易，遭裁定內幕交易罪罪成。案件今日(9日)於西九龍裁判法院判刑，裁判官高偉雄判刑時指雖被告對電影業有非凡貢獻，本案涉案金額對比同類案件不算龐大，但犯案影響了公眾對香港證券市場的信心，判其囚5個月，並須付罰款逾9.9萬港元及向證監會付調查費37.4萬港元。辯方為黃申請上訴期間保釋獲批，裁判官准許被告繼續以20萬元擔保。

官斥影響公眾對證券市場信心

現年80歲的黃百鳴，被控一項內幕交易罪，指他以就天馬(現稱傳遞娛樂)的股份進行內幕交易，違反《證券及期貨條例》第291條。控罪指，他大約在2017年8月25日至同年10月17日期間，涉嫌慫使或促致黃潔珍進行天馬的股份交易，而他當時為天馬的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬的內幕消息的消息。

控方案情指，黃在第三方協商買賣「天馬影視」股份期間，分數次轉帳共200萬港元予胞妹黃潔珍，並透過WhatsApp指示她買股，訊息提及「明天低過0.2，盡買」等，而胞妹在相應時間買入總值約160萬港元的「天馬」股份。辯方早前求情指，事件令黃百鳴名譽喪失，希望法庭考慮他從未犯事、已退休和步入高齡，沒有機會重犯，判處非監禁式刑罰。