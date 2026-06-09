公務員加薪︱特首會同行政會議決定公務員劃一加薪2%

公務員事務局局長楊何蓓茵解釋，是考慮到過去一年香港經濟增長，生活開支溫和上漲。加上今年薪酬趨勢調查結果顯示，私人市場僱員不論高、中、低層薪級組別僱員的薪酬趨勢淨指標均是正數，清楚顯示私營市場薪酬普遍上升。不過，政府同時考慮到香港未來發展需要龐大的財務承擔，例如近期的地緣政局變化顯示，可以在短時間內影響民生，政府需要及時介入以減低某些行業或經濟範疇的壓力。在地緣政局持續不明朗下，政府管理公共財政時不適宜有任何鬆懈。

作任何決定都會考慮公眾觀感

被問及此加薪幅度，有否考慮到公務員在宏福苑事件的責任。楊何蓓茵無正面回應，只是指特首會同行會作任何決定時都會考慮公眾觀感、接受程度等，此決定亦不例外。但不只是考慮公眾對於個別事件的看法，還包括公眾對於政府處理公共財政的期望等。

楊何蓓茵明日會與4個公務員中央評議會職方會面，聽取他們對此方案的回應。楊何蓓茵表示知道公務員職方各有不同的加薪幅度要求，會向他們解釋背後的考慮，相信他們會明白。其後會再向特首會同行會匯報，作出最終決定。