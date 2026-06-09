膳魔師燜燒罐｜香港召回SK3000和SK3020產品 美國指3人被彈出瓶塞致永久失明

膳魔師香港對香港市場銷售的高真空不鏽鋼燜燒罐SK3000（左）、SK3020（右）同型號產品及其內瓶蓋開展全面排查與風險評估，並指保溫瓶SK3010（中）已於2016年全球正式停產，且該型號從未在香港市場上市銷售。（美國消費品安全委員會）

德國真空保溫品牌膳魔師（THERMOS）被指部份食物罐產品出現安全風險，多地需要回收。膳魔師（香港）有限公司公布，因美國公司在當地市場啟動召回行動，膳魔師香港高度重視，第一時間對香港市場銷售的高真空不鏽鋼燜燒罐SK3000、SK3020同型號產品及其內瓶蓋開展全面排查與風險評估。基於風險預防原則，決定主動對香港市場範圍內涉及的相關產品召回，涉及產品為銷售時間2011年至2024年的高真空不銹鋼燜燒罐SK3000和SK3020無洩壓閥內瓶蓋。

多地需要回收

膳魔師香港指，該產品自2022年膳魔師香港已逐批次完成SK3000、SK3020兩個型號產品的替代，升級為統一配帶泄壓閥內瓶蓋，因此，2022年及以後出廠且原配自帶洩壓閥內瓶蓋的SK3000、SK3020高真空不鏽鋼燜燒罐，不在今次召回範圍內。