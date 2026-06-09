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出版：2026-Jun-09 15:02
更新：2026-Jun-09 15:02

膳魔師燜燒罐｜香港召回SK3000和SK3020產品 美國指3人被彈出瓶塞致永久失明

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膳魔師香港對香港市場銷售的高真空不鏽鋼燜燒罐SK3000（左）、SK3020（右）同型號產品及其內瓶蓋開展全面排查與風險評估，並指保溫瓶SK3010（中）已於2016年全球正式停產，且該型號從未在香港市場上市銷售。（美國消費品安全委員會）

膳魔師香港對香港市場銷售的高真空不鏽鋼燜燒罐SK3000（左）、SK3020（右）同型號產品及其內瓶蓋開展全面排查與風險評估，並指保溫瓶SK3010（中）已於2016年全球正式停產，且該型號從未在香港市場上市銷售。（美國消費品安全委員會）

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德國真空保溫品牌膳魔師（THERMOS）被指部份食物罐產品出現安全風險，多地需要回收。膳魔師（香港）有限公司公布，因美國公司在當地市場啟動召回行動，膳魔師香港高度重視，第一時間對香港市場銷售的高真空不鏽鋼燜燒罐SK3000、SK3020同型號產品及其內瓶蓋開展全面排查與風險評估。基於風險預防原則，決定主動對香港市場範圍內涉及的相關產品召回，涉及產品為銷售時間2011年至2024年的高真空不銹鋼燜燒罐SK3000和SK3020無洩壓閥內瓶蓋。

多地需要回收

膳魔師香港指，該產品自2022年膳魔師香港已逐批次完成SK3000、SK3020兩個型號產品的替代，升級為統一配帶泄壓閥內瓶蓋，因此，2022年及以後出廠且原配自帶洩壓閥內瓶蓋的SK3000、SK3020高真空不鏽鋼燜燒罐，不在今次召回範圍內。

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內地《南方都市報》報道，因產品瓶塞存在彈出的風險，近段時間，膳魔師在中美多國各召回百萬件食物罐等產品，美國消費品安全委員會披露，有三名消費者因眼睛被擊中而導致永久喪失視力。

膳魔師香港建議消費者停止使用涉及召回型號的產品，並聯絡膳魔師香港客服進行產品召回登記，對於召回的SK3000和SK3020，消費者需丟棄舊內瓶蓋，並將丟棄後的照片發送給膳魔師香港客服，以領取新的洩壓閥內瓶蓋。

消費者可透過以下方法聯絡膳魔師香港客服辦理登記：

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．提供產品型號(見底部貼紙)、產品內瓶蓋照片及購物單據

．電郵至 [email protected]，膳魔師THERMOS客服人員會盡快跟進

．召回工作所產生的所有運費均由膳魔師香港承擔。

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