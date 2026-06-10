【繞場一週】馬會推系列活動　燃點全城足球熱

足球運動向來是受歡迎的體育項目，適逢國際足球盛事本星期稍後揭幕， Jessie認為馬會搶佔了時機，昨日（6月9日）宣佈推出「全城足球主場」系列活動，透過多個與賽馬及娛樂相關的接觸點，包括廣受歡迎的跑馬地馬場「快活星期三」（Happy Wednesday）這個融合運動、音樂、文化與社交娛樂的品牌，提升體育娛樂體驗及與顧客的互動；頭炮之一邀得世界級傳奇球星以特別嘉賓身份，在今天（6月10日）亮相跑馬地馬場。 「全城足球主場」反映馬會拓展國際體育娛樂業務，展示香港作為聯繫世界、互聯互通及旅遊樞紐地位，創造更多社會價值的決心。同時，馬場展現了香港的活力，大眾能親身體驗世界級體育運動結合頂級娛樂的非凡魅力。

為進一步推動這個願景，馬會與FIFA世界盃2026™官方技術合作夥伴聯想集團（Lenovo）兩大國際品牌正式啟動策略性合作。亮點之一「賽馬聯乘足球」活動，除了傳奇球星於今天（6月10日）在跑馬地馬場亮相；場內同時將設置「Lenovo體驗館」這個沉浸式人工智能足球體驗專區（日期分別是6月10日、6月24日及7月8日），展示Lenovo在FIFA世界盃2026™中所應用的相關科技。香港將成為賽事主辦地區以外，唯一能讓球迷親身體驗此項科技體驗的城市。

馬會體育業務執行總監施永傑表示，賽馬運動植根香港，在國際舞台的成就讓我們引以為傲，吸引海外遊客和馬匹運動愛好者來港觀賞；同時，香港如世界各地一樣熱愛足球，每逢國際大型賽事皆掀起全城熱潮。賽馬聯乘足球正好連繫賽馬和足球兩大運動的愛好者，一同為這個香港獨有的體育文化喝采。是次合作同時反映，全球領先的體育機構越趨夥拍科技公司協作，以提升顧客互動及現場娛樂體驗，這一切都有助促進香港的旅遊經濟，鞏固其作為國際體育和娛樂樞紐的地位。

聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒表示，十分高興透過與馬會的合作，將全球頂級體育盛事背後的創新科技帶到香港。現今科技在體育界扮演著舉足輕重的角色，涵蓋賽事營運、即時數據分析，到球迷互動與沉浸式體驗等方面的支援。 國際足球盛事期間，跑馬地馬場將會帶來以足球為主題的娛樂節目、專屬球迷體驗，以及精彩夜馬賽事和特別活動。場內的「馬場有禮」商店亦會發售限定足球主題精品。 此外，由本星期五（6月12日）開始，馬會將於25個指定比賽日延長23間場外投注處的開放時間，提前至早上8時或早上9時開始營業，凝聚球迷一同觀賞在香港時間上午舉行的國際足球賽事直播。

同時，馬會將與部分「KOL」及內容創作者合作，製作獨家片段，在足球盛事期間播放，讓球迷身在香港都能感受主辦城市的文化、活力和熱情。影片將在馬會社交媒體、場外投注處及港鐵車廂電視播出。 國際足球盛事即將揭幕，在香港除了獲政府發牌批准，其他賭博活動均屬非法。馬會全力支持香港特區政府打擊非法賭博，並提高公眾認識非法賭博帶來的危害。非法賭博對香港社會構成持續且嚴重威脅，危及個人、家庭和社會。馬會提醒大眾遠離非法賭博。

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