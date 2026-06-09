鴻毅或無法履行職責 市建局為40個案聘獨立工程評估顧問

負責宏福苑大維修工程的顧問公司「鴻毅建築師有限公司」目前正接受執法機構調查。市建局表示，由於鴻毅極可能無法繼續履行大廈維修工程顧問職責，宣布向原先聘用了鴻毅為維修工程顧問並已展開維修工程的業主立案法團提供「過渡」服務，約涉40宗個案。市建局將協助上述個案聘請「獨立工程評估顧問」在短期內盡快作出第三方評估及進行草擬標書的工作，在加強版「招標妥」推出後盡快招標聘用新維修工程顧問。

市建局表示，將為上述約40個個案的法團或業主招標，「獨立工程評估顧問」會評估承建商已完成的工程但尚未獲業主支付費用的環節，讓法團或業主向承建商支付，避免業主被承建商追討並因此陷入法律糾紛。此外，亦會擬備重新招聘維修工程顧問的招標文件，並將尚未完成工程的具體資料納入其中，避免業主因須完成工程的資料不齊全，日後要承受較高顧問標價甚至無顧問願意承接的風險。

37個案曾用局方服務 將獲全數資助

市建局續指，當中37個個案曾使用市建局服務的樓宇，市建局會全數資助聘用「獨立工程評估顧問」所涉的額外費用；餘下個案可考慮以收費服務形式向法團或業主提供聘用「獨立工程評估顧問」的技術支援。市建局會主動聯絡每個已知的受影響屋苑，以確認是否需要協助委聘「獨立工程評估顧問」。