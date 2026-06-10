馬會推「賽馬聯乘足球」活動 世盃25賽日23場外投注處提早營業

「賽馬聯乘足球」活動，包括傳奇球星於今日現身跑馬地馬場，據悉現身的球星為「萬人迷」碧咸；包括明晚、本月24日及下月8日的3個周三夜馬賽事均設特別活動，融合賽馬、餐飲及互動球迷體驗，限量發行的足球主題紀念品；期間，跑馬地馬場將設有由沉浸式AI足球體驗專區——「Lenovo體驗館」，展示Lenovo在FIFA世界盃2026中所應用的相關科技，展現科技如何全面提升運動表現、分析能力及增加與球迷的互動。

2026世界盃即將開鑼，香港賽馬會舉辦「全城足球主場」系列活動，將賽馬聯乘足球賽事，包括與世界盃官方技術合作夥伴的聯想集團合作，在跑馬地馬場設置AI足球體驗專區「Lenovo體驗館」，為市民帶來新互動體驗；亦會延長23間指定場外投注處的開放時間，讓球迷一同看球賽直播。

馬場內的「馬場有禮」商店發售限定足球主題精品。

3夜馬日設「Lenovo體驗館」足球專區

馬會體育業務執行總監施永傑指，「賽馬聯乘足球」作為馬會與Lenovo合作的首個活動，正好連繫賽馬和足球兩大運動的愛好者，一同為這個香港獨有的體育文化喝采。他透露，配合活動，下月8日將舉行一場別開生面的賽馬賽事，詳情稍後公布。

聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒表示，高興能透過與香港賽馬會合作，首次在FIFA世界盃2026主辦地區以外的城市，將將AI驅動的體育科技帶到香港，讓球迷體驗。