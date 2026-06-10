馬會推「賽馬聯乘足球」活動 世盃25賽日23場外投注處提早營業

2026世界盃即將開鑼，香港賽馬會舉辦「全城足球主場」系列活動，將賽馬聯乘足球賽事，包括與世界盃官方技術合作夥伴的聯想集團合作，在跑馬地馬場設置AI足球體驗專區「Lenovo體驗館」，為市民帶來新互動體驗；亦會延長23間指定場外投注處的開放時間，讓球迷一同看球賽直播。
「賽馬聯乘足球」活動，包括傳奇球星於今日現身跑馬地馬場，據悉現身的球星為「萬人迷」碧咸；包括明晚、本月24日及下月8日的3個周三夜馬賽事均設特別活動，融合賽馬、餐飲及互動球迷體驗，限量發行的足球主題紀念品；期間，跑馬地馬場將設有由沉浸式AI足球體驗專區——「Lenovo體驗館」，展示Lenovo在FIFA世界盃2026中所應用的相關科技，展現科技如何全面提升運動表現、分析能力及增加與球迷的互動。
3夜馬日設「Lenovo體驗館」足球專區
馬會體育業務執行總監施永傑指，「賽馬聯乘足球」作為馬會與Lenovo合作的首個活動，正好連繫賽馬和足球兩大運動的愛好者，一同為這個香港獨有的體育文化喝采。他透露，配合活動，下月8日將舉行一場別開生面的賽馬賽事，詳情稍後公布。
聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒表示，高興能透過與香港賽馬會合作，首次在FIFA世界盃2026主辦地區以外的城市，將將AI驅動的體育科技帶到香港，讓球迷體驗。
除馬場的活動，「全城足球主場」更將足球熱潮帶到場外投注處。由周五(12日)起，馬會將於25個指定比賽日延長23間指定的場外投注處的開放時間，提前至早上8時或早上9時開始營業，球迷可在場外投注處一同觀賞在香港時間上午舉行的世界盃賽事直播。
馬會重申，在香港除了獲政府發牌批准，其他賭博活動均屬非法；馬會全力支持特區政府打擊非法賭博，並提醒公眾遠離非法賭博，並呼籲大眾切勿參與。