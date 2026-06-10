長沙灣設店藉售保健品誘入會 騙資料兼拍照開傀儡戶口 6人被捕

一個犯罪集團以售賣保健品作利誘，騙取市民登記會籍交出個人資料兼拍攝照片，並藉此開立虛擬銀行帳戶，作為傀儡戶口以清洗黑錢。此外，犯罪集團更引誘已開設戶口的受害人介紹親朋戚友成為會員，以騙取更多的個人資料開立傀儡戶口。警方經調查後搗破涉事集團，並拘捕6名集團骨幹成員。警方指，相信該集團營運約半年，洗黑錢近1,000萬元，至少41名市民被利誘開立傀儡戶口。 將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司侯禮文表示，警方以情報主導行動，並於周一搗破該有組織洗黑錢集團。初步調查發現，該集團在長沙灣開店售賣保健產品作掩飾，並以登記會員可獲得產品優惠或贈送現金等利誘市民，特別是長者，並將他們帶到觀塘區一個工業大廈單位，騙取他們交出個人資料，兼拍攝容貌，以開立虛擬銀行賬戶，作為傀儡戶口清洗黑錢。

被要求拍照 實質進行面容識別 將軍澳警區刑事情報組主管督察鄔珺如詳述案情時指，今年4月，將軍澳警區接獲長者報案，指之前透過親友介紹，到觀塘區一個工業大廈單位，聲稱有長者優惠計劃。登記成為保健產品會員後不但享有購買保健產品優惠，更有1,000至2,000元的現金回贈。而在「開通會員」過程中，市民須交出身份證和住址證明，亦被要求拍攝樣貌。她指，當事人以為是一般入會影相程序，惟事實是犯罪集團利用手提電話進行虛擬銀行的面容識別，即場開立虛擬銀行戶口。

當事人完成所有程序後，集團進一步以傳銷方式，聲稱如成功推薦其他親朋戚友為會員，將額外獲得介紹費，不法集團藉此獲得更多傀儡戶口。有事主之後向家人講述經歷，擔心個人資料會被用作非法用途，於是報案。 警方經深入調查及分析情報，並得到相關虛擬銀行協助，掌握犯罪集團的運作模式，鎖定集團骨幹成員，於周一在不同地點拘捕4男2女，年齡介乎43至71歲。警方發現，各人分工仔細，包括負責銷售健康產品、吸引市民成為會員。亦有人會負責帶領受害人前往中心、登記做所謂的會員，實質處理虛擬銀行開戶手續；另有部分人則負責租用和管理相關犯罪場地作掩飾等。

鄔珺如指，犯罪集團主要透過兩個方式吸引市民開戶，其一是利用開設在長沙灣的保健產品商店，向市民推銷保健產品，再訛稱只要到觀塘的單位開通會員，就可享有購買優惠和現金回贈。其二是集團利誘已經開戶的人，介紹親朋戚友直接到觀塘開通會員。 集團多次誘受害人見面 配合銀行人臉辨識 她表示，由於近年虛擬銀行加強保安措施，會不定期或在系統需要維護、又或進行大額交易時，要求戶口持有人重新作面容識別，令戶口得以繼續運作。經調查後發現，案中市民成功開戶後，集團會繼續利誘他們再次見面，目的是要騙取他們再次配合做人臉辨識，讓集團繼續操作虛擬銀行戶口。警方經調查後，相信目前至少已有41名市民被利誘並開立戶口，大部分為退休人士及長者，當中有多個戶口疑已被用作清洗黑錢，涉案金額約1,000萬元。

侯禮文表示，警方會繼續密切追查是否有其他涉案人士，以及黑錢流向，不排除更多人被捕；又提醒市民不要隨便向他人提供個人資料。 對於受害市民會否被控干犯洗黑錢相關的罪行，大律師陸偉雄表示，犯罪與否視乎兩個因素，包括是否有作相關罪行，以及其犯罪意圖。他解釋，雖然受害人確實提供了個人資料，惟他們對被盜取資料設立銀行戶口並不知情，所以理論上並不構成犯罪。惟若市民因收取利益而借出個人資料予犯罪集團開戶，則有機會干犯相關罪行。