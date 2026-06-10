五年規劃展公眾諮詢 李家超：具重大意義

特區政府下周一展開香港五年規劃公眾諮詢，為期兩個月，公眾諮詢文件當日會上載至專題網站，以及在多個指定地點派發。行政長官李家超表示，香港編制首份五年規劃屬歷史性一步，有重大意義，亦能指明方向讓香港發展更有遠見和更可持續。

李家超昨出席行政會議前宣布，首份香港五年規劃下周一起展開公眾諮詢，公眾諮詢文件當日會上載至專題網站，以及在多個指定地點派發，市民可透過專題網站、電郵或郵寄提交意見，政府亦會舉辦多場諮詢活動，聽取議員、業界和市民不同意見。