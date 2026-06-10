五年規劃展公眾諮詢 李家超：具重大意義

特區政府下周一展開香港五年規劃公眾諮詢，為期兩個月，公眾諮詢文件當日會上載至專題網站，以及在多個指定地點派發。行政長官李家超表示，香港編制首份五年規劃屬歷史性一步，有重大意義，亦能指明方向讓香港發展更有遠見和更可持續。
李家超昨出席行政會議前宣布，首份香港五年規劃下周一起展開公眾諮詢，公眾諮詢文件當日會上載至專題網站，以及在多個指定地點派發，市民可透過專題網站、電郵或郵寄提交意見，政府亦會舉辦多場諮詢活動，聽取議員、業界和市民不同意見。
堅持香港賴以成功原則
李家超形容這是歷史性的一步，對香港有重大意義、為市民和社會各界帶來實際受惠，而企業將受惠於更清晰政策方向、更優質營商環境，以及對接國家戰略帶來的更多商機。他強調，五年規劃能指明方向，讓香港發展更有遠見、更可持續，規劃並將堅持香港一直賴以成功的原則，包括貫徹和堅守「一國兩制」方針、堅持愛國者治港，落實發展經濟、改善民生的施政目標。
香港五年規劃的聚焦策略方向，首先包括以民為本，將改善民生作為出發點和落腳點；其次是結合有為政府和高效市場；第三是加強治理效能。他說，規劃將具前瞻性、策略性和可操作性的指導文件，每年發表的《施政報告》將更有效對接和回應五年規劃的發展方向和要求。
國安新附例即時刊憲生效
另外，特首會同行會通過訂立新《國安條例》附例，即時刊憲生效，特首可發出證明書認定某刑事案件涉及國安。李家超重申，危害國安是非常嚴重罪行，特首有重要角色、會審慎行事，又指很多危害國安的同謀都是國家級高手，很多情報是特首才能審閱，這些敏感資料未必能在公開場合透露。