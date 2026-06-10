詹志勇稱盲目減種木棉以減少棉絮屬不文明　空氣污染危害更大

近日有區議員擔憂木棉花絮會引發氣管敏感及影響環境衞生，倡議改種其它植物。香港教育大學社會科學系研究講座教授(地理及環境科學)詹志勇今早(10日)在商台節目表示，市民在花絮飄散期間只需戴口罩便已能有效防範，日常空氣污染對人體危害更大，與其將焦點放在短暫帶來影響的木棉花絮上，不如將注意力集中在真正影響健康的空氣污染因素。

修剪後反而可能開更多花

詹志勇表示，木棉樹經過長年發展已經歸化成「自己人」，形容木棉樹是「中國魂」，亦是南方「英雄樹」，市民應該去愛它。他反對因棉絮而斬樹或盲目減少種植，形容有關做法不科學、不文明，強調木棉樹對生態及文化有極大貢獻，不應將木棉花的1%缺點無限放大。他亦反對在木棉樹成熟前加強修剪樹木以減少棉絮，因為樹木具有反應，如果人類刻意傷害令它傳宗接代失敗，樹木來年反而可能會開更多花、結更多果，較可行的方法是避免在同一個地點種植過多木棉樹，但毋須刻意減少整體種植數量。