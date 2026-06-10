醫管局高層薪酬5年開支4億 議員轟與社會「平行時空」

政府今日（10日）回應立法會質詢指，過去五個財政年度（2020/21至2024/25），醫管局主要管理人員的薪酬開支總額由7,780萬元增至8,260萬元，平均年增幅為1.6%。5個年度的相關累計開支達3.91億元。其中，對於上年度（2024/25年度）高管薪酬開支增幅接近9%，引起議員質疑。當局解釋若撇除新增工程拓展總監職位、退休人員一次性假期折算薪金及既定增薪點後，實際按年增長僅2.06%。

醫衞局指，現時醫管局主要管理人員職位共有15個，包括行政總裁、聯網總監、總辦事處各總監及其他部門主管。該批人員的薪酬按照醫管局大會訂立的政策制定，並不享有按工作表現發放的不定額部分，薪酬總額主要由基本薪金及其他短期福利構成，後者包括津貼及離職時未放假期的一次性折算薪金。

2020/21至2024/25年度期間，上任行政總裁的薪酬開支由620萬元增至710萬元，年均加幅3.5%；其餘主要管理人員的總薪酬開支則由7,160萬元增至7,550萬元，年均加幅1.4%。局方強調，醫管局所有僱員的年度薪酬調整均參考公務員薪酬調整幅度，並須經醫管局大會批准方告生效。醫管局設有既定增薪機制，僱員每年須接受「職員發展檢討」評估工作表現，評定為表現良好者方可獲發增薪點。主要管理人員除接受該檢討外，更須參與績效評估會議，以更詳細評核其表現。局方稱，這套機制平衡了吸引挽留人才與謹慎控制員工成本的需要。