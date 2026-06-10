唐狗抽搐後腿腐爛狗主失聯 「520浪浪加油站」負責人被捕

昨日（9日）下午一名女子帶同一隻10歲唐狗到太子基隆街50號一間獸醫診所求醫。獸醫檢查後發現該隻狗抽搐，而且後腿外側肌肉皮膚組織壞死腐爛，壓瘡情況惡化，懷疑是長期躺卧導致，思疑該狗隻被疏忽照顧，於是報警。警方接報後經調查，將案件列作「殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊跟進。據了解，警方今日（10日）下午在元朗拘捕狗場「520浪浪加油站」的負責人。警方初步懷疑，有人沒有及時將狗隻帶往求醫，該狗隻暫時交由上址獸醫診所照顧。

據悉，涉事的10歲雄性唐狗有長期病患，有到涉事獸醫診所求診紀錄，最後一次是在去年9月。唐狗昨日被帶到診所後，狗主失聯。

愛護動物協會回覆傳媒表示，接獲警方轉介上述案件，愛協督察到場協助調查。涉事雄性成年唐狗，身上植有晶片，身體狀況欠佳，後腿上方有傷口。警方已將案件列為殘酷對待動物案件調查；狗隻因身體情況嚴重，現暫時於診所中留院；又指該狗隻來自元朗一個狗場，而愛協自今年年初起已就該設施接獲大量投訴，對場內其他狗隻的福祉持續深表關注。愛協認為，警方與漁護署有必要聯同愛協盡快展開緊急聯合行動，以進一步了解及評估情況，並期望有關部門盡快作出適切安排。