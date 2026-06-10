西灣河餐廳「天價咕嚕肉」連白飯索價3位數 中產港媽轟：畀得起但唔值

有港媽食客近日在社交平台發文，指在西灣河蘇豪東一間餐廳用膳，和年幼女兒點了一客餸菜和一碗白飯，連同茶錢和服務費盛惠218元，她覺得價錢太貴，質疑「唔好去搶」。自稱中產人士的她雖表示「畀得起」，「但係唔代表啲錢咁樣使係值得」、「如果唔係個女要考試，我個個禮拜六日想北上消費，使乜喺香港食啲咁嘅垃圾，仲要畀咁貴」。

「茶餐廳餸茶 高級餐廳收費」 該女食客本月5日在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，指本月4日攜同年幼女兒到位於蘇豪東某餐廳食晚餐，兩人叫一客餸菜和一碗白飯，連同茶錢和服務費等等，合共消費218元，她發文覺得價錢太貴，質疑「咁樣收我$218真係唔好去搶。味道我覺得酸咗少少，唔係話食唔起，不過覺得收呢個價錢唔值啫」，又揚言去其他連鎖食店「都無咁嬲」，表明「無下次」。 收據可見她點了158元的鮮果咕嚕豚、一碗18元白飯，加上每位11元茶芥，連同加一服務費合共218元。樓主稱是因應女兒要求才光顧該店，又指是坐下來才知道價錢，「味道可以，但唔值囉」。她聲稱自己月入8萬以上，自認是中產人士，稱「我係中產畀得起，但係唔代表啲錢咁樣使係值得，中產返工唔使做呀？」、「如果唔係個女要考試，我個個禮拜六日想北上消費，使乜喺香港食啲咁嘅垃圾，仲要畀咁貴」。她又留言稱「茶餐廳咁嘅餸茶，高級餐廳嘅收費，痴x線」

帖文引來網民討論，有人批評定價太高，「咁x貴？ 痴咗線」、「係香港消費係要比智商稅」、「見到158就走啦，上碟會點煙花咩」、「酒店價錢，兩餸飯級數」、「點餐時都看見價錢可以走㗎」、「160蚊俾啲咁嘅嘢，又真係過份啲」、「兩餸飯$40有找，可能仲多啲飯」、「係外國唐人街食都冇咁貴」。 網民指明碼實價 「地段預咗唔平」 但亦有留言指餐館明碼實價，餐館地段亦應早知道不會便宜，「餐廳一早定晒價，又冇人逼你落單」、「明碼實價，點解叫搶？」、「有咩問題！人哋二百幾蚊海南雞飯都有啦！」、「見到個地段，見到個門面，都預咗唔係茶餐廳價錢啦下嘛」、「睇味道。好食嘅咕嚕肉唔平」、「貴從來都不是餐廳的問題，是閣下的問題」、「見到menu覺得貴，點解唔走？又要面，又要唱人」。