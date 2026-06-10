未發現被擅閱資料病人治療有異

據悉，涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道，不時製作醫科生主題的影片。《am730》周日仍可在頻道瀏覽一系列影片，及至周三晚上已發現所有影片和頻道頭像消失，其Instagram帳戶更已停用或更名。她日前被指在明愛醫院實習期間，曾擅自使用院內儀器為自己膝蓋照X光，另有指她於律敦治醫院實習期間，要求比她年長的屯門醫院男醫生「跨院」工作，甚至親自為病人進行肛門直腸鏡檢查。

醫管局周日回覆傳媒查詢後，事件繼續發酵。當局周三再發表聲明指，注意到近日社交平台的帖文，內容涉及一名實習醫生在不同醫院的不當行為。醫管局認為事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。就懷疑有人未經授權下，於明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統瀏覽屯門醫院的病人紀錄，醫管局已報警處理，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。該名實習醫生和屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，以及兩人登入系統的權限已被暫停。