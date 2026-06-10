公立醫院一名女實習醫生，涉嫌在實習期間要求另一間醫院的醫生「跨院」協助檢查病人，以及擅自使用醫療儀器為自己膝蓋照X光。醫院管理局事隔數日再回應事件，認為事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象，又指懷疑有人未經授權，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄，現已報警處理及採取行動嚴肅跟進，並暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作。《am730》周三晚上再登入涉事女實習醫生經營的YouTube頻道，發現所有影片和頻道頭像已消失。
未發現被擅閱資料病人治療有異
據悉，涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道，不時製作醫科生主題的影片。《am730》周日仍可在頻道瀏覽一系列影片，及至周三晚上已發現所有影片和頻道頭像消失，其Instagram帳戶更已停用或更名。她日前被指在明愛醫院實習期間，曾擅自使用院內儀器為自己膝蓋照X光，另有指她於律敦治醫院實習期間，要求比她年長的屯門醫院男醫生「跨院」工作，甚至親自為病人進行肛門直腸鏡檢查。
醫管局周日回覆傳媒查詢後，事件繼續發酵。當局周三再發表聲明指，注意到近日社交平台的帖文，內容涉及一名實習醫生在不同醫院的不當行為。醫管局認為事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。就懷疑有人未經授權下，於明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統瀏覽屯門醫院的病人紀錄，醫管局已報警處理，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。該名實習醫生和屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，以及兩人登入系統的權限已被暫停。
醫管局又稱，會繼續調查該名實習醫生有否涉及其他不當行為，如果證實該名實習醫生或有其他醫生的不當行為違反醫生專業操守，必定嚴肅處理，轉交香港醫務委員會跟進。醫管局並已通知相關大學醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估。
港大醫學院：最嚴重或建議醫管局中止實習
香港大學醫學院回覆《am730》查詢指高度關注事件，並將按照大學既定程序採取適當行動，嚴肅跟進處理事件，完成調查後如發現相關實習醫生的適合執業能力(fitness-to-practice)不達標，最嚴重的情況醫學院會向醫管局中央駐院實習事務委員會建議中止實習。
港大醫學院指，一向嚴格要求學生恪守專業操守，同時對任何不當行為均採取零容忍的態度，確保病人權益及公眾安全，並維護醫療專業守則與標準。醫學院已向全體臨床專業本科生及實習醫生發出電郵，重申秉持醫療專業操守的重要性，以及作為醫療人員的應有誠信和社會責任。