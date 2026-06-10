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出版：2026-Jun-10 19:05
更新：2026-Jun-10 19:05

明愛醫院實習醫生疑用他人帳戶查屯門醫院病人　醫管局報警暫停兩人臨床工作

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明愛醫院。(資料圖片)

明愛醫院。(資料圖片)

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公立醫院一名女實習醫生，涉嫌在實習期間要求另一間醫院的醫生「跨院」協助檢查病人，以及擅自使用醫療儀器為自己膝蓋照X光。醫院管理局再回應事件，認為事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象，又指懷疑有人未經授權，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄，現已報警處理及採取行動嚴肅跟進，並暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作。

醫管局證實，有實習醫生擅自使用醫療儀器為自己照X光。(網上圖片) 據悉涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道。(YouTube截圖) 據悉涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道。(YouTube截圖) 明愛醫院。(資料圖片) 律敦治醫院。(資料圖片) 醫管局來電下周起，將統一用18285或18286字頭。(資料圖片／蘇文傑攝)

未發現被擅閱資料病人治療有異

據悉，涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道，不時製作醫科生主題的影片。她被指在明愛醫院實習期間，曾擅自使用院內儀器為自己膝蓋照X光，另有指她於律敦治醫院實習期間，要求比她年長的屯門醫院男醫生「跨院」工作，甚至親自為病人進行肛門直腸鏡檢查。

醫管局發表聲明指，注意到近日社交平台的帖文，內容涉及一名實習醫生在不同醫院的不當行為。醫管局認為事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。就懷疑有人未經授權下，於明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統瀏覽屯門醫院的病人紀錄，醫管局已報警處理，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。該名實習醫生和屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，以及兩人登入系統的權限已被暫停。

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醫管局又稱，會繼續調查該名實習醫生有否涉及其他不當行為，如果證實該名實習醫生或有其他醫生的不當行為違反醫生專業操守，必定嚴肅處理，轉交香港醫務委員會跟進。醫管局並已通知相關大學醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估。

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