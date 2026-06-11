醫局高層年薪酬8260萬 議員轟創新高 諷市民處「平行時空」

醫院管理局高層薪酬水平及加薪幅度備受社會關注，有立法會議員批評公立醫院加價的同時，醫管局高層薪酬卻再創新高，形容市民和前線醫護儼如身處「平行時空」。醫務衛生局表示，2024至25年度醫管局主要管理人員薪酬開支總額為8,260萬元，較過去5年平均每年增1.6%。另外，醫管局正研究設立「院科兩級責任制」，當發生醫療事故，醫院的行政總監作為管理層亦要負責。

現時醫管局有超過9.7萬名員工，署理醫務衛生局長范婉雯在立法會大會回覆質詢稱，管理層薪酬開支從2020至21年度的7,780萬元，升至2024至25年度的8,260萬元，每年度平均加幅為1.6%，當中行政總裁年薪為710萬元。