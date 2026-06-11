醫局高層年薪酬8260萬 議員轟創新高 諷市民處「平行時空」

醫院管理局高層薪酬水平及加薪幅度備受社會關注，有立法會議員批評公立醫院加價的同時，醫管局高層薪酬卻再創新高，形容市民和前線醫護儼如身處「平行時空」。醫務衛生局表示，2024至25年度醫管局主要管理人員薪酬開支總額為8,260萬元，較過去5年平均每年增1.6%。另外，醫管局正研究設立「院科兩級責任制」，當發生醫療事故，醫院的行政總監作為管理層亦要負責。
現時醫管局有超過9.7萬名員工，署理醫務衛生局長范婉雯在立法會大會回覆質詢稱，管理層薪酬開支從2020至21年度的7,780萬元，升至2024至25年度的8,260萬元，每年度平均加幅為1.6%，當中行政總裁年薪為710萬元。
陳凱欣：撥款連年增 醫療事故等問題未解
提出質詢的選委界陳凱欣批評，政府給醫管局的撥款連年增加，現已增至過千億元，但專科輪候時間長、人手不足、醫療事故頻生等問題仍未解決，直言醫院加價的同時，醫管局年報卻顯示高層薪酬再創新高，形容工作辛苦的前線醫護與市民像身處「平行時空」。民建聯何俊賢稱，醫管局高層基本上在私人市場沒太大挖角壓力，關注為何高層加薪幅度年年「跑贏公務員」，是否更應為真正流失的前線加薪挽留人才。
林玄哲關注高層加薪幅度須否看表現
范婉雯表示，醫管局僱員每年須接受評估，表現良好才會獲得增薪點，高層更要接受更詳細評核，認為安排已平衡吸引人才與謹慎控制成本的要求，又稱會推出不同措施吸引和挽留前線員工。她指，撇除醫管局前年新增「工程拓展總監」職位，負責統籌啟德醫院興建及廣華醫院重建等大型工程，以及退休一次性假期折算薪金及既定增薪點後，2024至25年度高層基本薪金及福利實際按年增長僅為2.06%。
選委界陳祖光建議把醫管局高層的薪酬與表現掛鈎，醫療衛生界林玄哲亦關注高層實際加薪幅度是否依然要看表現。范婉雯稱，醫管局員工每年薪酬變動均視乎是否獲得增薪點，以及參考公務員每年的年度薪酬調整，重申醫管局僱員薪酬及僱傭條款均由醫管局大會決定。
研設「院科兩級責任制」
范婉雯又透露，正研究設立「院科兩級責任制」，例如除前線醫護要為醫療事故負責外，每間醫院的行政總監作為管理層都需要負責，每一位臨床部門主管亦要為該部門病人安全負責，醫管局可根據涉事員工表現作懲處或延遲增薪。保險界陳沛良關注當局會否考慮就退休假期折算薪金開支訂立上限，控制相關開支，范婉雯表示會交由醫管局研究。