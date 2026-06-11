碧咸現身馬場參與賽馬聯乘足球活動 衛生署籲睇波遠離煙酒 健康小食替代

世界盃決賽周揭幕在即，全城躍動，各界安排不同活動聯動，當中馬會推出「賽馬聯乘足球」活動，昨傍晚傳奇球星碧咸更現身跑馬地馬場。而今屆104場賽事多數於香港時間深夜及清晨上演。不少球迷捱夜睇波，為抗眼瞓、解悶等儲備啤酒、汽水與各式小食。衛生署提醒球迷，若熬夜睇波要注意身體狀況，並維持健康生活模式，包括保持充足睡眠和均衡飲食，如以無鹽果仁，甚至蔬菜替代薯片和煎炸食物。

衛生署指出，世界盃賽程密集，加上時差影響，若長時間缺乏睡眠，會削弱免疫力，增加患病風險，同時影響專注力，易生意外。署方引述研究指，健康生活模式可預防約八成心臟病、中風及二型糖尿病，以及四成癌症個案。按照世衛建議，成年人每周應進行最少150分鐘中等強度，或75分鐘劇烈強度帶氧運動；兒童及青少年則應每天進行至少60分鐘中等至劇烈體能活動。