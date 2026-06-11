碧咸現身馬場參與賽馬聯乘足球活動 衛生署籲睇波遠離煙酒 健康小食替代

世界盃決賽周揭幕在即，全城躍動，各界安排不同活動聯動，當中馬會推出「賽馬聯乘足球」活動，昨傍晚傳奇球星碧咸更現身跑馬地馬場。而今屆104場賽事多數於香港時間深夜及清晨上演。不少球迷捱夜睇波，為抗眼瞓、解悶等儲備啤酒、汽水與各式小食。衛生署提醒球迷，若熬夜睇波要注意身體狀況，並維持健康生活模式，包括保持充足睡眠和均衡飲食，如以無鹽果仁，甚至蔬菜替代薯片和煎炸食物。
衛生署指出，世界盃賽程密集，加上時差影響，若長時間缺乏睡眠，會削弱免疫力，增加患病風險，同時影響專注力，易生意外。署方引述研究指，健康生活模式可預防約八成心臟病、中風及二型糖尿病，以及四成癌症個案。按照世衛建議，成年人每周應進行最少150分鐘中等強度，或75分鐘劇烈強度帶氧運動；兒童及青少年則應每天進行至少60分鐘中等至劇烈體能活動。
一場足球賽未計加時及十二碼，需時90分鐘完成。球迷長時間「坐定定係到」不利健康，衛生署指迷球觀事時可定時伸展或走動，甚至原地踏步，增加活動量。
飲食方面，不少市民習慣邊看比賽邊進食大量薯片、爆谷、汽水和啤酒；部分更會與三五知己相聚，煙酒不離。衛生署建議，可改選較健康選擇，如焗薯片、無添加鹽糖果仁及低脂爆谷，並控制分量；亦可多進食蔬果，實踐「日日二加三」，攝取充足膳食纖維及營養。飲品方面則應選擇無糖或低糖飲品，避免高糖攝取；並提醒市民應盡量避免飲酒，過量飲用會增加肥胖及意外風險，並影響自制能力，當中避免「劈酒」行為，以免引致酒精中毒及暴力或交通意外，而一次過飲用60克或以上的純酒精，約相等於5罐啤酒(以每罐330毫升、酒精濃度約5%計)已屬「劈酒」。署方亦指煙癮發作，可透過伸展、深呼吸或飲水等方法分散注意力。
碧咸跑馬地馬場參觀足球體驗專區
另外，因應世界盃舉行，馬會亦推出「賽馬聯乘足球」特別活動，於昨晚、本月24日及下月8日的3個周三夜馬賽事有特別活動，當中世界級傳奇球星「萬人迷」碧咸昨晚跑馬地馬場亮相，馬會行政總裁應家柏陪同一同看賽馬競賽，又參觀場內沉浸式的人工智能足球體驗專區「Lenovo體驗館」。碧咸現身引起現場人士吶喊歡迎，碧咸則與粉絲互動。