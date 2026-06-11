新巴士強制安裝司機狀態監測系統　陳恒鑌憂頻繁誤鳴令司機習慣麻木

運輸署計劃下月起規定所有新購專營巴士，強制安裝司機狀態監測系統。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早(11日)在港台節目表示，要減少交通意外發生，除了監察司機行為狀態，亦須連同其他措施一起改善，包括路面設施，例如涉及工程的「箭咀車」的燈號設計及數量是否足夠等，都應該妥善處理。
陳恒鑌認為，現行的系統未夠成熟效果一般，有時司機望左鏡或過線都會發出提示，可能反而造成滋擾，司機習慣了反而減少警覺，因此最好能找到更好的系統，多作測試和比較，以確保成效。他又指，要將強制安裝監測系統推廣至其他新登記私家車及商用車輛，最好先找到更有效的系統，才有說服力要求駕駛者去做。
建議政府限制職業司機駕駛時數
香港汽車高級駕駛協會主席江日雄則認為，有關系統如同鏡頭，會持續拍攝司機狀態，自系統推出數年來已相當成熟，部分大型私營巴士車隊已在過半車輛安裝，有效把意外率減少一成，期望系統升級後，若監測到司機疲勞駕駛，可通知控制室，再由控制室致電司機，指示司機暫時停車休息。他同意強制安裝監測系統可擴至其他私家車或商用車，但強調應循序漸進，例如由載客商用車先行，又建議車輛安裝「防追尾」系統，以及政府應限制職業司機的駕駛時數，以減少意外發生。
交通事務委員會委員莊豪鋒提出，如果要求其他車輛都安裝司機狀態監測系統，是否同時要求司機必須啟動有關系統才可見效，這方面必先經社會更多討論。他亦關注除了新登記專營巴士，當局應要求現有未安裝相關系統的巴士安裝使用，並期望當局為巴士公司訂立時間表。