新巴士強制安裝司機狀態監測系統　陳恒鑌憂頻繁誤鳴令司機習慣麻木

運輸署計劃下月起規定所有新購專營巴士，強制安裝司機狀態監測系統。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早(11日)在港台節目表示，要減少交通意外發生，除了監察司機行為狀態，亦須連同其他措施一起改善，包括路面設施，例如涉及工程的「箭咀車」的燈號設計及數量是否足夠等，都應該妥善處理。

陳恒鑌認為，現行的系統未夠成熟效果一般，有時司機望左鏡或過線都會發出提示，可能反而造成滋擾，司機習慣了反而減少警覺，因此最好能找到更好的系統，多作測試和比較，以確保成效。他又指，要將強制安裝監測系統推廣至其他新登記私家車及商用車輛，最好先找到更有效的系統，才有說服力要求駕駛者去做。