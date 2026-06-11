海關世界盃前夕檢1.56億元冒牌貨拘6人　包括3萬件高仿球衣

海關於世界盃前夕展開代號「鋼門」執法行動，重點打擊與世界盃相關的跨境走私及網上售賣冒牌貨物活動，共偵破34宗案件，其中29宗涉及跨境走私，檢獲約23萬件冒牌貨物，市值約1.56億元 人員透過情報分析及風險評估，由上月26日起採取具針對性執法行動，重點檢查不同物流中心高風險轉口貨物，並拘捕一名36歲司機。另外，人員在網上巡查發現有賣家於網購平台售賣懷疑冒牌球衣，隨即採取行動偵破5宗案，檢獲約40件冒牌球衣，拘捕5名男子，他們年齡介乎17至30歲。所有被捕人已均獲准保釋候查。

海關表示，在檢獲的冒牌貨物中約3萬件為冒牌球衣，大部分為售價較為昂貴的「球員版」球衣。參考正貨零售價格，「球迷版」球衣售價約500至700元，而「球員版」球衣由於剪裁設計及用料上均有所提升，定價一般較高，約為港幣1,100至1,300元，相信不法分子藉着世界盃賽事促銷，提高「球員版」假貨的比例以牟取更高利潤。

八成轉口運往美洲地區 此外，海關發現部分檢獲的冒牌球衣做工較為仔細，假貨更刻意仿效正版球衣在布料上加上立體的紋路，部分更附有吊牌及獨立包裝，並在隊徽及品牌標籤等位置加上透明貼紙包裝作保護，令外觀更貼近正貨包裝，而冒牌球衣款式多樣化，當中有不少屬於應屆世界盃參賽球隊的款式。該批冒牌球衣全數用作轉口，並非供應本地市場，當中接近八成是運往美洲地區，相信是企圖在世界盃賽事舉行期間應付當地球迷的龐大需求。 正版隊徽印刷比較精細

海關指出，正版球衣的隊徽印刷比較精細，每個字母圖案均為立體設計、有層次感，若用手觸摸能明顯感覺到分別，其剪裁亦更精細、切口平整。另外，在品牌標籤的位置正版球衣字體清晰且線條平均，冒牌球衣字體不夠工整、線條不一，標籤周邊亦出現邊界顏色不均問題，部分印刷質素更為參差，字樣較容易脫落。