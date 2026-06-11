博愛醫院婦人誤驗患癌遭切子宮 入稟向醫管局索賠

博愛醫院2024年為一名59歲女病人抽取子宮活組織化驗時，混雜另一位確診癌症病人的活組織細胞，錯誤診斷婦人患子宮內膜癌，因而錯誤建議她切除子宮、輸卵管、卵巢及盆腔淋巴組織，惟覆檢後發現她並無患癌。(資料圖片)

博愛醫院2024年為一名59歲女病人抽取子宮活組織化驗時，混雜另一位確診癌症病人的活組織細胞，錯誤診斷婦人患子宮內膜癌，因而錯誤建議她切除子宮、輸卵管、卵巢及盆腔淋巴組織，惟覆檢後發現她並無患癌，及後公開向病人及家屬道歉。婦人周三(10日)入稟高等法院，向醫院管理局索賠人身傷害及損失，未列出索償金額。司法機構網站顯示，案件排期在11月27日進行核對列表審核聆訊。

原告為TO YING TAI，被告為醫院管理局。入稟狀指，原告約於2024年1月5日在博愛醫院進行的子宮組織活檢時，因醫院管理局或其僱員疏忽或遺漏，錯誤診斷她患高分化漿液性上皮性卵巢癌或子宮內膜癌，醫院約於2024年1月24日作出錯誤醫療建議，令原告於2024年2月26日在屯門醫院接受手術，切除子宮、雙側輸卵管、雙側卵巢及盆腔淋巴組織，因而蒙受人身傷害及損失，遂向醫院管理局追討賠償。

資料顯示，該名59歲女病人因停經後陰道出血，到博愛醫院抽取子宮活組織化驗，其後收到確診患癌報告，遂被安排接受手術，切除子宮、輸卵管、卵巢及盆腔淋巴組織。醫院覆檢時才發現她的組織樣本中並無癌細胞，當時樣本混雜了一位71歲患癌病人的活組織細胞，導致化驗結果出現偏差。根源分析委員會調查後確認，職員在實驗室工作枱上處理患癌病人的樣本時，把部分微細樣本組織濺到女病人的樣本器皿。