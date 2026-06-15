【繞場一週】「賽馬會運算思維教育」計劃邁新里程

由香港賽馬會慈善信託基金於2016年策劃及捐助的「賽馬會運算思維教育」計劃（CoolThink@JC），自推行以來已帶來顯著而廣泛的影響。香港教育局已於2023年將計劃内容提煉及發展成為教材，並納入創新科技教育課程單元，為全港所有公帑資助小學超過10萬名高小學生，培育數碼時代所需的解難能力及創意思維，計劃亦獲中國內地的學校採用。在國際層面，計劃屢獲殊榮，包括QS全球教學創新大獎，其教材更分享至世界各地。

去年，馬會慈善信託基金與柬埔寨教育、青年和體育部（「柬埔寨教育部」）簽署合作備忘錄，將CoolThink@JC課程引入柬埔寨小學，並按當地需要採納及改編應用，為計劃創下新里程。柬埔寨教育部早前於金邊舉行了運算思維教育實施啟動禮，象徵著計劃正式引入柬埔寨。計劃旨在提升學生的運算思維及解難能力，協助縮窄數碼鴻溝，並支持柬埔寨教育體系的發展，預計將於2025至2028年間惠及當地100所公立學校，約3萬名學生及500名教師。