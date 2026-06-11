「惡作劇」於同學家中浴室偷裝攝錄鏡頭　18歲男生認罪判感化1年

一名男生去年到同學家中晚飯時，擅自在浴室內安裝攝錄鏡頭，同學母親事後揭發事件及報警。他早前承認1項窺淫罪，今日(11日)在觀塘裁判法院判刑。署理主任裁判官鍾明新接納被告還押兩星期已有反省，考慮到鏡頭沒有拍攝到私密部位及被告初犯等，終採納感化官建議判感化1年。
被告梁逸晞(18歲)，報稱為學生，早前承認一項窺淫罪，指他於去年5月16日在將軍澳海悅豪園某單位的浴室內，為了使自己或任何其他人能夠犯《刑事罪行條例》第159AAB(1)條所訂的罪行，而安裝及操作設備，即一個鏡頭。
WhatsApp對質承認事件
案情指，被告和另一名女同學當日受到女事主X邀請到將軍澳家中吃晚飯。兩日後，事主母親在家中浴室內發現一個電量已耗盡的鏡頭，檢查當中的記憶卡發現拍攝到兩名女同學在浴室內的影像。兩名女同學透過WhatsApp質問被告，他承認將鏡頭放在該處。報警後，警方調查發現，鏡頭曾拍攝到被告安裝過程，以及兩名女同學上洗手間，但因角度問題而沒有拍攝到私密部位；鏡頭於案發當晚近10時半停止攝錄。
辯方求情指，被告早前已還押14天，深感懊悔。報告亦顯示被告身體瘦弱，經常到醫院求診，他明白需要接受輔導和治療，以改善其自卑問題；心理報告又指被告須心理專家介入，以協助更生。辯方續指，被告讀完護理學位一年級課程，前途正面，獲父母支持，冀法庭判他感化。
案件編號：KTCC2118/2025