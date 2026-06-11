「惡作劇」於同學家中浴室偷裝攝錄鏡頭　18歲男生認罪判感化1年

一名男生去年到同學家中晚飯時，擅自在浴室內安裝攝錄鏡頭，同學母親事後揭發事件及報警。他早前承認1項窺淫罪，今日(11日)在觀塘裁判法院判刑。署理主任裁判官鍾明新接納被告還押兩星期已有反省，考慮到鏡頭沒有拍攝到私密部位及被告初犯等，終採納感化官建議判感化1年。

被告梁逸晞(18歲)，報稱為學生，早前承認一項窺淫罪，指他於去年5月16日在將軍澳海悅豪園某單位的浴室內，為了使自己或任何其他人能夠犯《刑事罪行條例》第159AAB(1)條所訂的罪行，而安裝及操作設備，即一個鏡頭。