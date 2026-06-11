托「中介」以假醫生紙申請提早領取強積金，警拘16男女涉款430萬元。

警方早前接獲積金易平台有限公司轉介，指發現有強積金供款人提交虛假的醫生證明書，從而申請提早領取強積金供款。經過深入調查及大數據分析，商業罪案調查科於昨日(10日)展開拘捕行動，於全港各區拘捕16人，當中包括9男7女，年齡介乎29至63歲。被捕人士報稱職業包括廚師、司機、侍應等，而本案涉及的強積金供款總額超過430萬元。

事成後抽取 10% 至 20% 佣金

警方發現，有犯罪集團主腦充當「不法中介」，透過社交媒體平台大量投放廣告，並以「安全合規」、「保證成功」作招徠，引誘市民以不法手段提早領取強積金。這類「中介」在取得被捕人的個人資料，以及「積金易平台」的登入密碼後，會假冒供款人身份登入平台，並上載偽造的醫療證明文件，虛報申請人「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，從而騙取審批。被捕人在整個過程中，從未與「中介」真正會面，當強積金款項成功發放後，不法中介就會向被捕人抽取高達10%至20%的佣金。