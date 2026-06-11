港人東京儲物櫃遭爆竊　批日本警察態度消極

香港人經常到日本旅遊，亦很常會利用到車站內的儲物櫃。今日（11日）在社交平台上，有一位香港人透露在JR東京車站的儲物櫃遭人爆竊的事件。受害人批評日本警方態度消極，同時投資未能獲取報案紙，擔心難以向保險索償。

在Facebook的社交群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」今日有一篇匿名的留言，表示自己在東京車站內的儲物櫃被人盜竊。帖文事主表示，在星期二旅程的尾二一日，他把購買了的商品以及一個背囊存入東京站的一個儲物櫃。儲物櫃是用IC卡開啟及收費，而他事前拍下儲物櫃的位置作記錄。在3個小時後，他打開儲物櫃發現當中的背囊被盜走。事主之後聯絡車站再聯繫儲物櫃的營運商。