港人東京儲物櫃遭爆竊　批日本警察態度消極

香港人經常到日本旅遊，亦很常會利用到車站內的儲物櫃。今日（11日）在社交平台上，有一位香港人透露在JR東京車站的儲物櫃遭人爆竊的事件。受害人批評日本警方態度消極，同時投資未能獲取報案紙，擔心難以向保險索償。
在Facebook的社交群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」今日有一篇匿名的留言，表示自己在東京車站內的儲物櫃被人盜竊。帖文事主表示，在星期二旅程的尾二一日，他把購買了的商品以及一個背囊存入東京站的一個儲物櫃。儲物櫃是用IC卡開啟及收費，而他事前拍下儲物櫃的位置作記錄。在3個小時後，他打開儲物櫃發現當中的背囊被盜走。事主之後聯絡車站再聯繫儲物櫃的營運商。
網民：日本確實沒有報案紙
事主在之後再到東京站附近警崗報案。他表示警察當時只想當失物處理案件，不過由儲物櫃營運商提供的資料，顯示儲物櫃中途有被人撬開。因此警察再向東京車站取得涉事的閉路電視影片，不過警察卻稱未有發現可疑人。警察之後未有讓他寫下所有失物，只寫下數頁口供。事主表示對尋回物品「打定輸數」，所以想透過保障賠償，然而因為保險須提供報案紙，而日方只提供一個案件編號。由於警崗警員稱無法提供報案紙，故事主再到附近丸之內警署，最後日本警察只讓他拍下口供，仍沒有報案紙。
在留言中，有網民就表示在日本是沒有報案紙，只有案件編號，以及失物清單，並透過有關資訊向保險索償。同時網民希望事主提供後續與保險公司索償的情況。