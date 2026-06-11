香港太空館外牆即晚起辦兩周光影表演　羅淑佩：文化遺產以嶄新形式綻放 (多圖)

今年是政府第二年6月舉行「香港非遺月」，康文署即日晚上起，一連兩周在尖沙咀香港太空館外牆舉辦以「馬」為主題的光影表演，結合博物館展品與非遺元素，呈現與馬相關的歷史文物、藝術珍品及科學知識。光影表演每日晚上8時15分至10時舉行，每節約3分鐘。

彰顯中外文化藝術交流中心獨特優勢

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演開幕典禮致辭稱，今次光影表演則是今屆「香港非遺月」的重點節目，這項新嘗試以光影藝術延續非遺月的魅力，讓我們的文化遺產以嶄新形式綻放異彩。她又說，從表演可見馬的意象如何啟迪藝術創作、將馬的形象融入傳統節慶、粵劇和吹糖技藝等非遺項目等。

羅淑佩稱，有關元素不但為光影表演注入豐富的文化內涵，也彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特優勢，讓市民與旅客從多角度認識中華文化的魅力，體現文體旅融合的發展方向。她指，去年首屆「香港非遺月」反應熱烈，吸引超過16萬人次參與；今屆「香港非遺月」活動亦已正式展開，未來兩周會在不同地區舉辦非遺遊蹤、展演、同樂日、學術論壇及校園活動等，讓市民與旅客可在「處處有非遺」的氛圍中，親身感受非物質文化遺產的獨特魅力。