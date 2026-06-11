熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jun-11 22:00
更新：2026-Jun-11 22:00

香港太空館外牆即晚起辦兩周光影表演　羅淑佩：文化遺產以嶄新形式綻放 (多圖)

分享：
羅淑佩(中)表示，今次光影表演屬新嘗試，以光影藝術延續非遺月的魅力。(林俊源攝)

羅淑佩(中)表示，今次光影表演屬新嘗試，以光影藝術延續非遺月的魅力。(林俊源攝)

adblk4

今年是政府第二年6月舉行「香港非遺月」，康文署即日晚上起，一連兩周在尖沙咀香港太空館外牆舉辦以「馬」為主題的光影表演，結合博物館展品與非遺元素，呈現與馬相關的歷史文物、藝術珍品及科學知識。光影表演每日晚上8時15分至10時舉行，每節約3分鐘。

▼香港太空館外牆光影表演逐格睇▼

「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝) 「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演一連兩周在香港太空館外牆上演。(林俊源攝)

彰顯中外文化藝術交流中心獨特優勢

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在「駿馬之旅・文藝傳承」光影表演開幕典禮致辭稱，今次光影表演則是今屆「香港非遺月」的重點節目，這項新嘗試以光影藝術延續非遺月的魅力，讓我們的文化遺產以嶄新形式綻放異彩。她又說，從表演可見馬的意象如何啟迪藝術創作、將馬的形象融入傳統節慶、粵劇和吹糖技藝等非遺項目等。

羅淑佩稱，有關元素不但為光影表演注入豐富的文化內涵，也彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特優勢，讓市民與旅客從多角度認識中華文化的魅力，體現文體旅融合的發展方向。她指，去年首屆「香港非遺月」反應熱烈，吸引超過16萬人次參與；今屆「香港非遺月」活動亦已正式展開，未來兩周會在不同地區舉辦非遺遊蹤、展演、同樂日、學術論壇及校園活動等，讓市民與旅客可在「處處有非遺」的氛圍中，親身感受非物質文化遺產的獨特魅力。

adblk5

一匹駿馬在跑道奔馳穿梭不同時空

光影表演由康文署主辦、香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助。根據康文署介紹，每場長約3分鐘的表演以循環方式播放，故事從香港賽馬運動展開，引領觀眾跟隨一匹駿馬在跑道上奔馳，穿梭於不同時空。駿馬時而幻化成書畫與文物中的藝術形象，時而奔走於峻嶺之間，與長伴唐太宗的「昭陵六駿」相遇；隨後穿越至現代，呈現粵劇演員模擬騎馬、吹糖技藝捏成馬匹造型等非遺項目。接着，駿馬振翼躍進星空，邂逅多個與馬相關的中國星官。最後以香港璀璨的維港夜色作結。

adblk6
世界盃2026 A組南韓大軍名單 世界盃2026 A組墨西哥大軍名單 世界盃2026 A組捷克大軍名單 世界盃2026 A組南非大軍名單

ADVERTISEMENT

【👇送便攜式銀離子抗病毒空氣淨化機👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務