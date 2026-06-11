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出版：2026-Jun-11 23:30
更新：2026-Jun-11 23:30

馬會夥聯想集團引入AI足球體驗　體驗館在兩賽馬日繼續開放

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球星碧咸(中)、應家柏(左三)、馬會賽馬事務執行總監夏定安(左二)、體育業務執行總監施永傑(左一)、聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒(右三)等，在Lenovo體驗館前留影。(資料圖片／林俊源攝)

球星碧咸(中)、應家柏(左三)、馬會賽馬事務執行總監夏定安(左二)、體育業務執行總監施永傑(左一)、聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒(右三)等，在Lenovo體驗館前留影。(資料圖片／林俊源攝)

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四年一度的世界盃決賽周將開鑼，香港賽馬會推出「全城足球主場」系列活動，並與FIFA的官方科技合作夥伴聯想集團(Lenovo)合作，為香港球迷帶來人工智能(AI)足球體驗。今次活動標誌聯想集團正式為馬會「全城足球主場」系列活動之策略合作夥伴拉開序幕。

球星碧咸(前排左三)在跑馬地馬場廂房露台，與馬會主席廖長江(前排左四)及應家柏(前排左五)，以及聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒(前排左二)近距離觀賞賽馬。(資料圖片／林俊源攝) 應家柏(右一)、馬會賽馬事務執行總監夏定安(左一)、體育業務執行總監施永傑(左二)陪同球星碧咸(右二)及聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒(中)，參觀跑馬地馬場。 球星碧咸身處香港的Lenovo體驗館」。香港是FIFA世界盃2026主辦地區以外，全球首個展出聯想集團AI驅動球迷互動體驗的城市。

聯想集團提供涵蓋硬體設備、基礎設施及AI技術的端到端解決方案，全力支援FIFA世界盃2026，這些科技旨在提升賽事營運效率、加快內容創作、深化球員與球隊的數據分析，並為全球球迷帶來更具吸引力的數碼互動體驗。香港的運動愛好者不僅能透過報道了解這些科技，更能親身落場試玩體驗。

馬會行政總裁應家柏稱，馬會的「全城足球主場」及「賽馬聯乘足球」系列活動，完美結合香港兩大最受歡迎的運動，周四晚賽事共吸引逾1.7萬名馬迷，投入世界級運動並與運動明星連繫，見證賽馬與足球的真正跨界融合，讓支持者體驗到世界級運動與頂級娛樂結合的魅力。馬會將繼續開拓作為國際體育娛樂企業的影響力，展現香港作為全球交流、互聯互通及旅遊樞紐的地位，並以創造更高社會價值為最終目標。

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Lenovo體驗館會在本月24日及下月8日的賽馬賽事期間繼續開放，讓球迷親身感受多項創新足球科技，體驗聯想集團如何全力支援FIFA世界盃2026。

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