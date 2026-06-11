馬會夥聯想集團引入AI足球體驗　體驗館在兩賽馬日繼續開放

聯想集團提供涵蓋硬體設備、基礎設施及AI技術的端到端解決方案，全力支援FIFA世界盃2026，這些科技旨在提升賽事營運效率、加快內容創作、深化球員與球隊的數據分析，並為全球球迷帶來更具吸引力的數碼互動體驗。香港的運動愛好者不僅能透過報道了解這些科技，更能親身落場試玩體驗。

馬會行政總裁應家柏稱，馬會的「全城足球主場」及「賽馬聯乘足球」系列活動，完美結合香港兩大最受歡迎的運動，周四晚賽事共吸引逾1.7萬名馬迷，投入世界級運動並與運動明星連繫，見證賽馬與足球的真正跨界融合，讓支持者體驗到世界級運動與頂級娛樂結合的魅力。馬會將繼續開拓作為國際體育娛樂企業的影響力，展現香港作為全球交流、互聯互通及旅遊樞紐的地位，並以創造更高社會價值為最終目標。