【繞場一週】賽馬會創新學生村落成　培育國際創科人才

為進一步提升本地高等教育的吸引力與學生學習體驗，並配合國家深化國際交流合作的發展方向，香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐逾2億300萬港元，支持香港科技大學（科大）於其清水灣校園興建本科生宿舍的部分建築費用。新宿舍命名爲賽馬會創新學生村，提供逾1,550個宿位，將有助吸引更多海外學生及促進國際交流活動。
賽馬會創新學生村由扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，是由四幢多層宿舍大樓組成，總建築樓面面積達35,533平方米。學生村設有多元化共享生活及工作空間，營造共融與充滿活力的社群氛圍，並配有禪意花園、健身室及多用途禮堂等設施。
學生村同時融入多項環保設計元素，並獲「綠建環評」暫定鉑金級認證。其可持續設計預計將有助提升香港對海外學生的吸引力。
馬會不僅於1987至1992年期間支持興建科大，過去40年更透過其慈善信託基金，捐助科大推行超過40個項目，包括設立五所賽馬會創科實驗室，推動人工智能、再生醫學、可持續能源及計算基因組學等領域的科研發展與人才培育，壯大創科人才庫，配合國家《十五五規劃綱要》中明確支持香港發展為國際創新科技中心的願景。
一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對賽馬會創新學生村的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。
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