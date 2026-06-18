【繞場一週】賽馬會創新學生村落成　培育國際創科人才

馬會副主席黃嘉純（左三）、科大副監督陳祖澤博士（右三）、科大校董會主席沈向洋教授（左二）、科大校董會副主席施熙德（右一）、科大顧問委員會主席廖長城博士（右二）及科大校長葉玉如教授（左一）為賽馬會創新學生村開幕典禮主持揭幕儀式。

為進一步提升本地高等教育的吸引力與學生學習體驗，並配合國家深化國際交流合作的發展方向，香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐逾2億300萬港元，支持香港科技大學（科大）於其清水灣校園興建本科生宿舍的部分建築費用。新宿舍命名爲賽馬會創新學生村，提供逾1,550個宿位，將有助吸引更多海外學生及促進國際交流活動。

賽馬會創新學生村由扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，是由四幢多層宿舍大樓組成，總建築樓面面積達35,533平方米。學生村設有多元化共享生活及工作空間，營造共融與充滿活力的社群氛圍，並配有禪意花園、健身室及多用途禮堂等設施。