警方瓦解販毒集團　拘4男　共檢9.5公斤毒品

警方周四(11日)在於油尖區、荃灣及大埔進行反毒品行動，成功瓦解一個活躍的販毒集團，共拘捕4名男子，年齡介乎18至27歲，並檢獲重約9.5公斤懷疑毒品，市值估計約720萬元。 警方表示，4名被捕男子均報稱無業，目前已被扣留調查，被起訴「販毒」及「串謀販毒」罪名，案件將在周六(13日)在九龍城裁判法院提堂。 在周四時，警員在尖沙咀區內的進行反罪惡巡邏期間，發現一名21歲內地男子行跡可疑，並企圖逃跑。警員隨即將其制服，並其後將該名男子押返去所屬單位進行調查，並屋內檢獲約399克俗稱K仔的氯胺酮、193克霹靂可卡因。該男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

在周四時，警員在尖沙咀區內的進行反罪惡巡邏期間，發現一名21歲內地男子行跡可疑，並企圖逃跑。警員隨即將其制服，並其後將該名男子押返去所屬單位進行調查，並屋內檢獲約399克俗稱K仔的氯胺酮、193克霹靂可卡因。該男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。 警方經過深入調查及大量閉路電視分析後，鎖定該集團除了在尖沙咀，還在荃灣區，分別租用左另一單位作為毒品包裝工場及分銷中心。警員即日在單位外埋伏並拘捕一名19歲內地男子，在男子身在的單位搜出2.1升依托咪酯，以及合共781克氯胺酮、冰毒同可卡因。該男子同樣涉嫌「販運危險藥物」被捕。

警方表示，上述兩個私人單位都是被販毒集團用作毒品分銷中心。調查顯示，上述兩名被捕男子均為內地居民，販毒集團透過內地網絡遊戲及社交平台，以「搵快錢」為名利誘他們來港，負責管理毒品工場。 警員掌握負責招攬成員，以及租用上述單位的另外兩名集團骨幹成員身份，並在同日，分別在深水埗、上水拘捕兩名本地男子，罪名係「串謀販運危險藥物」。其後，警員押解其中一人到其在上水租用的住宅單位，再搜獲超過8.1公斤可卡因。 警方呼籲，各位青少年務必小心謹慎，切勿為了「搵快錢」而受人利用，並重申販運危險藥物屬極其嚴重的罪行。