黎家盈太空人｜孫東料一兩月內安排與港人「天地對話」　讚黎家盈普通話進步快

對黎家盈第一印象說話不多

孫東在一個電台節目表示，對於首名港產太空人順利展開太空任務感受極深，加上香港研發的探測儀「天韻相機」亦升空，形容「人上去了，物也上去了」。他透露，最初香港有120多人報名航天員，初選推薦40人、複選10多人，最後選出2人；黎家盈憑卓越學術專業能力、極佳的生理機能和心理質素，最終成功脫穎而出獲國家挑選。孫東形容，他對黎家盈印象深刻，第一印象是說話不多、謙虛、性格平穩，並指她當時普通話一般，但現時說得非常好，讚揚她進步得很快。