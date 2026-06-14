黎家盈太空人｜孫東料一兩月內安排與港人「天地對話」　讚黎家盈普通話進步快

首名港產太空人、載荷專家黎家盈已隨神舟二十三號升空約兩周，目前正在中國空間站工作。創新科技及工業局局長孫東稱，今次航天任務標誌香港正式由國家航天事業的「支持者」變成「參與者」，希望最快一、兩個月後，能安排與黎家盈與本港市民進行「天地對話」。
對黎家盈第一印象說話不多
孫東在一個電台節目表示，對於首名港產太空人順利展開太空任務感受極深，加上香港研發的探測儀「天韻相機」亦升空，形容「人上去了，物也上去了」。他透露，最初香港有120多人報名航天員，初選推薦40人、複選10多人，最後選出2人；黎家盈憑卓越學術專業能力、極佳的生理機能和心理質素，最終成功脫穎而出獲國家挑選。孫東形容，他對黎家盈印象深刻，第一印象是說話不多、謙虛、性格平穩，並指她當時普通話一般，但現時說得非常好，讚揚她進步得很快。
當局最初計劃只安排黎家盈與香港學生進行「天地對話」，孫東稱後來收到其他市民查詢表達興趣，港澳辦現正協調，希望在一、兩個月後安排一場「天地對話」，由黎家盈與香港學生及社會各界即時對話。他續說，香港未來會繼續利用自身優勢服務國家所需，亦可結合作為國際金融中心與「數據港」的優勢，構建面向全球的國際化大數據服務平台，協助航天科技相關企業發展。