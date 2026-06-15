受活躍西南季候風 低壓槽影響 未來數日天氣持續不穩

香港近日天氣不穩時晴時雨，昨晚天文台再發出黃雨警告。而受活躍西南季候風及低壓槽影響，天文台預計未來數日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴，市民外出時宜帶備雨具。

本港部分地區昨日不時下著細雨，至晚上天氣進一步轉壞，天文台於昨晚9時40分發出黃雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎攝氏26至29度。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定，周三及周四仍然驟雨。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱，周六及日預計升氣溫會升至最高32度。