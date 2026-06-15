受活躍西南季候風 低壓槽影響 未來數日天氣持續不穩

香港近日天氣不穩時晴時雨，昨晚天文台再發出黃雨警告。而受活躍西南季候風及低壓槽影響，天文台預計未來數日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴，市民外出時宜帶備雨具。
本港部分地區昨日不時下著細雨，至晚上天氣進一步轉壞，天文台於昨晚9時40分發出黃雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
天文台指，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎攝氏26至29度。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定，周三及周四仍然驟雨。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱，周六及日預計升氣溫會升至最高32度。
步入夏季，本港流感及新冠病毒個案上升，亞洲兒童傳染病學會會長、香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華昨出席電台節目指，近一至兩周流感個案急增，多數為乙型流感。他指，大眾勿輕視流感個案，流感病毒對人體有不同影響，如兒童感染或會引發嚴重腦炎，亦有成人患者亦會出現肝炎、血小板低等情況，呼籲市民盡快接種今季疫苗。至於新冠病毒，關日華表示，因病毒不斷變種，同樣不可忽視。現有針對6至11歲兒童的新冠疫苗將於下月10日到期，12歲以上則於9月5日到期，呼籲兒童、長者及抵抗力差的人士盡快接種，避免出現真空期。
就一名曾去過街市雞檔的兩歲男童感染甲型H9禽流感，關日華重申，家長應避免讓子女接觸活家禽，亦要煮熟家禽才進食。即將踏入暑假，亦是市民外遊高峰期，他指，家長攜子女出遊前，應了解當地情況如溫度、蚊患，及早接種相關疫苗。