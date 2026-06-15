逾半企業增IT開支 逾兩成面對人才短缺挑戰

香港近年積極發展創科，推動多元經濟轉型。香港電腦學會公布「香港創科行業趨勢調查2026」，約六成受訪者表示對行業未來持樂觀或非常樂觀態度；同時逾半企業預計今年將增加IT開支，但面對不同挑戰，包括人才短缺(24.39%)、商業投資回報不明確(21.95%)，以及預算限制(19.51%)。

學會於今年首季向機構的首席資訊官和企業會員發出問卷調查，成功收回41份問卷，包括香港多家大型公營及私營機構。企業AI應用已漸趨普及，逾三成機構已進行全面部署，另有逾四成處於有限的生產應用階段。在推動香港創新科技行業增長的三大主要因素方面，最多受訪者選擇為人工智能(AI)的採用(34.95%)，其次是網絡安全與數字信任(30.10%)和企業數字化轉型(25.24%)。