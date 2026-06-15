精神科醫生：沉迷賭博如染毒癮 過來人：曾一次贏幾個月人工 致愈陷愈深

世界盃氣氛升溫，不少人欣賞足球賽事之餘，亦會賭波，而非法外圍則乘機大肆招攬投注，若把持不定而沉迷賭博則恐踏上不歸路。有曾賭博成癮的過來人分享，當初參與賭波只因「朋友叫一齊玩下」，最終曾欠債七位數字，更曾欲輕生；亦有人因世界盃期間曾贏過數萬元而染賭癮，終致妻離子散，幸向家人坦白並接受輔導。有精神科專科醫生指，賭博是一種具有成癮性的行為。

明光社舉辦專題講座，探討沉迷賭博的成因和後果，席間有過來人分享。40多歲的文聰稱，未成年時已接觸非法足球博彩，曾在世界盃期間連續多天不眠追賭；「曾因一次贏幾個月人工」，令他愈陷愈深。他坦言，曾以為賭波可透過研究取勝，最終卻愈陷愈深，更因賭博在香港及澳門兩度入獄，沉迷賭博致家庭破裂，與妻子離婚，更陷入「借錢再賭」的惡性循環，負債高逾百萬元，「走投無路時，曾經諗過自殺。」幸文聰在親人介紹下，接觸教會，加上在獄中開始反思，最終戒賭重建新生。

另一賭齡超過十年的阿強憶述，最初賭波是因朋友試玩，下注僅數百元，其後不斷加碼，曾單注超過一個月薪金，並為籌更多賭本於大學時輟學。阿強稱，「阿根廷奪得世界盃那屆，曾贏過數萬元」，但最終輸掉數十萬元，總負債達七位數，曾萌輕生念頭。走到絕境時，他向家人坦白並接受輔導，現時透過參與團體活動及義工服務，逐步重建自我價值，亦學習以健康方式面對壓力與情緒。