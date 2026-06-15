BTS香港演唱會2027｜消委會接獲66宗投訴　大部分為內地客

首輪購票中需要先在Weverse平台購買會員 (ARMY Membership)及登記優先購票。有粉絲在開賣當日準時進入網站、填妥會員號碼後仍未能購票，輪候約一小時後從網上得知門票已售罄。社交平台上更有多名粉絲表示，公開發售當日彈出頁面，要求輸入「專屬購票密碼」，懷疑主辦方將門票預留給他人；有成功購票的粉絲分享，使用中國內地或韓國地區的VPN後頁面更為流暢。

韓國大勢男團防彈少年團(BTS)時隔7年再度來港開演唱會，將在明年3月於啟德主場館連開三場。門票分三日發售，首輪為「ARMY MEMBERSHIP」優先購票，第二輪為Trip.com和Live Nation會員優先購票，最後是公開發售，但不少粉絲經過多個「回合」仍未能成功購票。

消委會表示，截止今日(15日)早上9時共接獲66宗有關投訴，21宗來自本地消費者，另外45宗來自非本地消費者，當中42宗為內地消費者，個案均與未能成功購票有關。消委會上星期已聯絡相關票務平台了解事件，並會繼續關注事態發展。

快達票上周在Facebook澄清，面對來自全球各地的龐大購票需求，其系統「一視同仁」，無分網絡地域。除了ARMY Membership會員優先訂票外，並沒有就該演唱會設置任何專屬購票密碼。就個別用戶反映在公開售票期間短暫出現的提示，快達票高度非常重視事件，邀請客戶提供詳細資料，並將積極跟進。